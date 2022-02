Reconquête, première force politique en Haute-Saône

Reconquête, le parti d'Eric Zemmour, candidat à l'élection présidentielle est-il la première force politique en Haute-Saône ? Si l'on compte le nombre d'adhérents, c'est la cas. En quelques semaines, ce mouvement politique pourtant récent a littéralement siphonné une partie des militants à droite : des militants du RN et des militants LR sur le département.

Depuis quelques années maintenant, quel que soit les scrutins (à part les municipales) plus de 50 % des suffrages exprimés le sont pour le parti de Marine Le Pen dans les urnes de Haute-Saône. Mais depuis les dernières régionales, la dynamique RN a pris du plomb dans l'aile. Ce qui pouvait paraître comme une déconvenue cachait en fait un problème interne au RN, et avec l'arrivée d'Eric Zemmour de nombreux militants ont quitté le navire pour rejoindre le mouvement reconquête.

Des anciens du RN

Maurice Monnier était responsable départemental du RN en Haute-Saône, mais en interne il était trop affiché Marion Maréchal Le Pen. Ce courant aurait fait l'objet en quelque sorte d'une chasse aux sorcières, Maurice Monnier a été donc été remplacé. Après avoir perdu cette fonction de responsable départemental, Maurice Monnier était redevenu un simple adhérent, mais les idées développées en interne au RN ne correspondaient plus tout à fait à ce pourquoi il s'était battu durant des années.

Au RN, on essaye de plaire à l'électorat, mais on ne veut plus avoir un discours très clair sur la situation du pays" -Maurice Monnier

Avec l'arrivée du mouvement d'Eric Zemmour, cet ancien RN a été séduit par le discours qu'il qualifie de clair d'Eric Zemmour : "un discours sincère, un discours qui n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est un peu ce qui n'existe plus au rassemblement national".

Autre exemple avec l'ex élu régional RN Patrice Lombard. Malgré ce qui lui était promis, il découvre au dernier moment qu'il n'est pas en position d'être éligible sur la liste de Julien Odoul aux dernières régionales.

Ma carte au RN arrivait à échéance, je ne l'ai pas renouvelée" - Patrice Lombard

Malgré cela, cet ancien militaire était resté au RN mais on est venu le chercher pour rejoindre reconquête : "Je me suis dit que là, c'était quelque chose de nouveau qui me correspondait encore mieux".

Aux cotés de Maurice Monnier et Patrice Lombard, c'est la quasi intégralité de l'ancien bureau du RN en Haute-Saône qui est parti chez Zemmour, de nombreux militant ont suivi.

Constitution du bureau de reconquête en Haute-Saône - Maurice Monnier

Un ancien de débout la France

Marc Mantovani, ancien de Débout la France est le responsable de Reconquête en Haute-Saône. Il explique que bien avant que le mouvement sur structure sur le département, les Français qui le souhaitaient, pouvaient s'inscrire sur internet et prendre une adhésion à reconquête. Lorsqu'il a pris la responsabilité du mouvement en Haute-Saône il a eu accès au ficher des adhérents, pour lui cela a été une surprise: "Quand j'ai découvert les adhérents, il y avait des jeunes, des gens qui viennent des républicains, des gens qui viennent du FN et une autre surprise, ce sont des gens qui ne votent plus depuis dix ans et pour lesquels nombre d'entre eux n'ont jamais adhéré à un parti politique".

Je pense que Marine Le Pen a mis un peu en porte à faux une partie de son électorat sur certains sujets" - Marc Montovani

Le responsable départemental de reconquête en Haute-Saône explique que "Marie Le Pen elle a édulcoré son programme en se recentrant. En fait, elle fait ce qu'elle a reproché un peu aux autres mouvements de droite, notamment les LR qui sont gauchisés depuis des années en s'associant avec les centristes, etc".

Le mouvement reconquête en Haute-Saône revendique fin février 2022, 450 adhérents. Ce qui en fait la première force politique du département.