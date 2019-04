Reconstruction de Notre-Dame : Muriel Pénicaud annonce un chantier de France pour recruter des artisans

Marseille, France

Invitée de France Bleu Provence matin, Muriel Pénicaud a annoncé ce jeudi un "chantier de France" pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris. En déplacement jeudi après-midi à Marseille (Bouches-du-Rhône) auprès de l'association Acta Vista qui utilise le patrimoine en péril comme levier pour aider à se réinsérer et forme 500 personnes dont 200 jeunes en difficultés, la ministre du travail doit lancer ce matin un chantier pour "faire un appel d'air" et permettre à des jeunes de se former pour aller travailler sur le chantier de la cathédrale mais aussi travailler sur des monuments historiques. "Ce sont des secteurs qui recrutent" a insisté Muriel Pénicaud alors que la France manque de charpentiers, d'ébénistes, de tailleurs de pierre ou encore de couvreurs. "Nous avons la qualité, l'excellence en France. Mais on manque d'artisans partout" a regretté la ministre.

"Tout le monde veut voir Notre-Dame debout et encore plus belle"

Muriel Pénicaud a également estimé que le délai de cinq ans pour reconstruire Notre-Dame-de-Paris est réaliste. "Quand Kenndy a promis la Lune (en 1961 avant la fin de la décennie), les gens pensaient qu'il fallait 40 ans" a expliqué la ministre du Travail sur France Bleu Provence. "Si on allège les procédures, si tout le monde s'y met en travaillant en équipe c'est possible. Tout le monde veut voir Notre-Dame debout, fière et encore plus belle qu'avant. C'est un défi collectif".

Pas de polémique fiscale sur les dons

Alors d'un débat sur le régime fiscale des dons a commencé, Muriel Pénicaud a rappelé que "chacun peut faire en fonction de ses moyens". Pour la ministre du travail, "il existe déjà un système d'exonération fiscale pour les grandes causes". Muriel Pénicaud croit savoir qu'il "va etre encouragé pour les particuliers. C'est ce que le premier ministre doit préciser prochainement".

Muriel Pénicaud tâcle Renaud Muselier

Muriel Pénicaud a également regretté sur France Bleu Provence que Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne signe par le plan d'investissement pour les compétences (PIC) destiné à former les chômeurs les moins qualifiés. "Seize régions sur dix-huit signent donc c'est une exception avec Laurent Wauquiez pour la région Auvergne-Rhône-Alpes". Pour la ministre du travail, ce n'est pas en raison "d'une posture politique" avant de préciser que la région PACA "a baissé de 25 % les formations pour demandeurs d'emploi depuis quatre ans". Muriel Pénicaud indique qu'elle ne veut pas "pénaliser les demandeurs d'emploi et les entreprises qui cherchent des compétences en PACA". "Dans quelques semaines je signerai ce plan d'investissement avec Pôle Emploi" a conclu la ministre du travail.