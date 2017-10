Reconversion : l'ancien député de la Gironde Gilles Savary monte sa boîte de consulting

Comme des centaines de ses collègues battus en juin ou qui ont choisi de ne pas se représenter, Gilles Savary change de vie. Il va devenir consultant dans le domaine des transports et ne sera qu'un simple "cotisant" au Parti socialiste.

Ils sont des centaines de députés à avoir été battus en juin dernier lors des législatives. Du jamais vu. Pour certains après des décennies passées à faire de la politique. La vague macroniste a obligé des dizaines d'élus de droite et de gauche à se reconvertir. Députés battus ou qui ont laissé leur siège avant la déroute.

Je n'étais pas cumulard

Après un été de repos pour beaucoup, la rentrée est bien là. Et si certains ont du mal à changer de vie, d'autres ont entamé leur reconversion. Gilles Savary, ancien député socialiste de la 9ème circonscription, battu en juin dernier, a ainsi profité de l'été "pour se reposer en famille et reprendre le sport". A 62 ans, il a été mis d'office à la retraite par l'Assemblée nationale et n'a pas pu "comme d'autres (s)e rapatrier" sur un mandat local. "Je n'étais pas cumulard" rappelle-t-il.

Profiter de ses compétences et de son carnet d'adresses

Il va donc monter sa boite de consulting, axée principalement dans le domaine des transports, sujet qu'il connaît parfaitement. "J'avais déjà été sollicité par des entreprises pour des postes importants, mais j'ai refusé, je veux garder les mains libres et la maîtrise de mon temps". Il travaillera donc avec des entreprises publiques et privées comme indépendant. Sa chance : être expert d'un domaine où le carnet d'adresses est une denrée précieuse.

Il garde un bout de pied au PS

Côté politique, il reste au PS même s'il ne croit plus tellement à aux chances de survie d'un mouvement "de faux amis" empêtré dans une impossible équation politique. "Si j'avais dû quitter le PS, je l'aurais fait quand on m'a proposé de rejoindre En Marche. J'ai refusé à l'époque alors que j'aurai pu facilement gagner l'élection". Mais il l'assure : "Je serai davantage cotisant que militant".