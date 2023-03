Recours au 49-3 pour la réforme des retraites : Stéphanie Rist "en colère contre les LR et le PS"

"Le 49-3 ne fera pas sa loi, la vraie démocratie, c'est ici !" se sont époumonés une quarantaine de syndicalistes, venus perturber la conférence de presse organisée ce vendredi matin par Stéphane Rist, députée Renaissance du Loiret et rapporteure du texte, dans sa permanence de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin dans le Loiret. Une démonstration à coups de cornes de brume et de sirènes qui a contraint la députée à se réfugier dans la cuisine de son local pour pouvoir donner cette interview, au lendemain de la décision du gouvernement de recourir au 49-3 (adoption sans vote) pour la réforme des retraites.

Nous sommes dans la cuisine de votre permanence pour pouvoir s'entendre : comment vivez-vous cette situation ?

Je vis cela difficilement, bien sûr, ces militants ne sont pas là pour échanger mais pour faire du bruit afin de m'empêcher de parler, c'est désolant (NDLR : une délégation de cinq responsables syndicaux a finalement été reçue pendant 30 minutes pour Stéphanie Rist à l'issue de cet entretien). Moi, je sais pourquoi je suis là : la réforme des retraites était sur mon tract de campagne lors des législatives l'an passé. Je me suis engagée pour porter des convictions et dire la vérité aux habitants de ma circonscription, et c'est ce que je fais.

Dehors, les manifestants disent que le recours au 49-3, c'est un déni de démocratie...

J'aurais préféré qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale, mais en même temps je comprends que l'exécutif ait pris ses responsabilités, car cette réforme est nécessaire. Il y aura de toute façon un vote lundi sur les motions de censure qui laissent la possibilité à ceux qui le souhaitent vraiment de faire tomber la réforme, donc on ne peut pas dire que la démocratie est bafouée. Il y a eu une concertation avec les syndicats qui, même si elle n'a pas débouché sur un accord, a permis des avancées ; malgré l'obstruction de la NUPES qui a empêché le débat à l'Assemblée nationale, le texte a ensuite été enrichi par les discussions au Sénat puis en commission mixte paritaire. La démocratie a bien été respectée.

Manifestation surprise ce vendredi matin devant la permanence de Stéphanie Rist à St-Pryvé-St-Mesmin. © Radio France - François Guéroult

Mais aurait-on pu éviter ce 49-3 qui, comme dit un syndicaliste ce matin devant votre permanence, "en rajoute avec la défiance qui frappe le gouvernement" ?

Je l'ai espéré jusqu'au bout, on a tout fait pour trouver une majorité d'idées. Aujourd'hui, je suis en colère contre les LR et même le PS qui ne sont plus des partis de gouvernement ! Les Républicains ont porté cette réforme en posant chaque année au Sénat depuis 5 ans un amendement pour reporter l'âge de départ à la retraite, et ils ne votent pas notre texte ? Certains ont privilégié leur petit intérêt personnel, d'autres en veulent à Emmanuel Macron qu'ils considèrent comme le responsable de la déroute de leur parti, tout cela n'est pas très glorieux. Quant aux socialistes, c'est eux qui ont allongé la durée de cotisation avec la réforme Touraine, où est aujourd'hui leur esprit de responsabilité ?

Il y a la démocratie politique, mais il y a aussi la démocratie sociale : une forte majorité de Français ne veut pas de cette réforme...

C'est vrai, et il faut être humble : nous n'avons pas réussi à faire partager notre diagnostic, peut-être qu'on s'y est mal pris. Mais la réalité, c'est que pour sauver notre système de répartition des retraites, il n'y a que 3 solutions : augmenter les cotisations, baisser le niveau des pensions ou demander à ceux qui le peuvent - et seulement à eux car la pénibilité est prise en compte - de travailler plus longtemps. Au final, c'est une réforme pour les gens. Car si nous laissons gonfler les déficits, plus les taux d'intérêt pour rembourser notre dette augmenteront, et moins nous aurons de moyens budgétaires pour la santé, l'Education nationale, la police, la justice...

Au final, Le prix politique à payer ne sera-t-il pas très lourd, alors que l'abstention est déjà massive aux élections ?

On est dans une crise politique, c'est sûr. Certains souhaitent la radicalisation et espèrent les débordements, je rappelle juste que les violences ne sont pas légales, et que notre pays n'a pas besoin de dégradations. Je rappelle aussi que des candidats à la présidentielle l'an passé proposaient un autre système, une VIème république, mais ils n'ont pas remporté l'élection... Oui, cette réforme est impopulaire, et c'est pourquoi elle réclame du courage politique, je continuerai à la défendre. Moi, je ne serai pas cette députée à qui on reprochera dans 10 ans de ne pas avoir pris ses responsabilités**.**

