Recrutement de profs, classes dédoublées, cours de sport : les annonces de Pap Ndiaye pour la rentrée scolaire

C'est la première rentrée scolaire pour Pap Ndiaye. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale s'est présenté devant la presse, ce vendredi, pour dessiner les contours de l'année qui commence, et faire un certain nombre d'annonces. Notamment pour répondre aux problèmes que pose la crise des recrutements d'enseignants.

Un concours pour titulariser des contractuels au printemps

Le retour à l'école des 12 millions d'élèves, le 1er septembre, "s'annonce dans des conditions assez similaires à l'an dernier alors que les conditions (du recrutement des professeurs) se sont dégradées", avait rappelé jeudi soir le ministre, faisant référence à la pénurie d'enseignants qui a conduit à l'embauche de "3.000 contractuels".

"On peut estimer que 80 à 90% des contractuels ont déjà une expérience d'enseignement" - Pap Ndiaye

Pour permettre à ces contractuels de se projeter dans la durée au sein de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye a annoncé ce vendredi "un concours de titularisation d'un certain nombre de ces enseignants" au printemps 2023. Ce concours sera organisé "selon des modalités qui restent à préciser", a ajouté le ministre tout en assurant que "la vaste majorité de nos enseignants contractuels enseignaient déjà l'année passée, voire même les années précédentes". "On peut estimer que 80, 90% des enseignants contractuels ont déjà une expérience d'enseignement", a conclu le ministre sur ce sujet, faisant allusion à la crainte régulièrement exprimée par les syndicats ou les représentants de parents d'élèves de voir des enseignants mal préparés se présenter devant les élèves.

L'autre vivier pour pallier le manque d'enseignants, ce sont les listes complémentaires des concours de professeurs, ceux qui ont passé le concours au printemps 2022 et n'ont pas été reçus.

Le ministère "recense les besoins suite aux défections et aux démissions des lauréats reçus (au printemps 2022) sur les listes principales", a expliqué Pap Ndiaye. Pour remplacer ces démissionnaires, l'administration pioche dans ces listes complémentaires. Il s'agit, à ce jour, de 260 personnes.

La profession connaît une crise d'attractivité sans précédent, avec plus de 4.000 postes non pourvus cette année aux concours enseignants dans le pays (sur 27.300 postes ouverts dans le public et le privé). Emmanuel Macron avait lui aussi évoqué ces difficultés le 25 août, en confirmant notamment que plus aucun enseignant ne commencerait sa carrière à moins de 2.000 euros net par mois.

Dédoublement des classes de grande section en 2024

Pap Ndiaye a également annoncé que toutes les classes de grande section de maternelle seront dédoublées en réseau d'éducation prioritaire "à la rentrée de septembre 2024".

"Aujourd'hui, 75% des classes le sont", a rappelé le ministre. Les classes de CP et de CE1 sont déjà toutes dédoublées en REP et REP+. En dehors des réseaux d'éducation prioritaire, "la quasi-totalité des classes de grande section, CP et CE1" est plafonnée à 24 élèves.

Évaluations de maths et de français en CM1 et 4e

Tous les élèves de CM1 et 4e passeront des évaluations en mathématiques et en français cette année, "à titre expérimental". Ces évaluations nationales se déroulent déjà partout en France en classes de CP, CE1, 6e et seconde à la mi-septembre.

Deux heures de sport en plus pour des collèges test

Dernière annonce, concernant l'enseignement du sport. "140 collèges s'engagent dans l'expérimentation de deux heures de sport de plus par semaine", a expliqué le ministre, précisant que l'objectif était "de mieux apprendre et de lutter contre la sédentarité".