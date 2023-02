Redécoupage de la région Nouvelle-Aquitaine ? "Totalement grotesque", répond Alain Rousset

En plein débat sur la réforme des retraites, l'information n'a pas fait les gros titres, mais elle a agité les sphères politiques locales. Vendredi, le journal La Dépêche révélait qu'Emmanuel Macron réfléchirait à rediviser les quatre plus vastes régions de France métropolitaine, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est. Selon les informations du journal, le chef de l'État aurait reçu à ce sujet ses prédécesseurs François Hollande et Nicolas Sarkozy. La possibilité d'un retour à la situation d'avant 2015, avec des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes serait donc sur la table.

ⓘ Publicité

loading

Une possibilité qui a énervé Alain Rousset, dernier président (PS) de l'Aquitaine, et premier (et actuel) président de la Nouvelle-Aquitaine. "Je trouve ça totalement grotesque", réagit-il ce mardi, "à l'heure où les Français ont besoin de visibilité et de lisibilité. L'action publique c'est le temps long".

Le constat est partagé par sa principale opposante au conseil régional, Edwige Diaz (RN), qui après avoir glissé que "cela prouve que le Rassemblement national avait une fois de plus eu raison en 2014 quand nous étions les seuls à nous opposer à cette fusion", souligne que "les gens ont besoin de stabilité institutionnelle, ils n'ont pas besoin de big-bang institutionnel". D'autant plus dans un contexte où, dit-elle, "tous les yeux de nos concitoyens sont rivés sur la funeste réforme des retraites".

"Les gens ont besoin de stabilité institutionnelle, ils n'ont pas besoin de big-bang institutionnel" juge la conseillère régionale RN Ediwge Diaz. © Maxppp - PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE/MAXPPP

Sur le plan politique, Alain Rousset y voit même une manœuvre visant à "diviser pour mieux régner". "Emmanuel Macron a peur d'un certain nombre de présidents de région", assure-t-il.

Une réforme qui serait très compliquée à faire passer

Le politologue bordelais Jean Petaux, lui reste sceptique. "Dire qu'il faudrait rapprocher les régions des citoyens, cela signifierait que tout ce qui a été mis en place, la volonté d'avoir un territoire opérationnel à l'échelle de l'Europe, n'aurait servi à rien. C'est quand même un peu étrange", juge-t-il.

D'autant que cette nouvelle loi serait difficile à faire passer, puisque, selon l'AFP, le redécoupage s'inscrirait dans une grande loi sur la réforme des institutions, qui obligerait à un changement de la constitution. Cela nécessite un texte adopté dans les mêmes termes par les deux chambres du Parlement, et une majorité des trois cinquièmes des parlementaires.