"Redonner envie de voter" : Charlotte Marchandise, une candidate Rennaise à la primaire populaire

Les votes pour la primaire populaire s'ouvre ce jeudi et jusqu'à dimanche soir. Parmi les candidats soumis au vote des 467.000 internautes inscrits, la Rennaise Charlotte Marchandise espère créer la surprise. Arrivée en tête d'une première primaire en ligne lors de la dernière élection présidentielle, cette candidate issue de la société civile a récolté les 500 parrainages d'internautes pour pouvoir figurer dans la liste finale des sept candidats à la primaire populaire*.

Pour un réferendum d'initiative citoyenne

"Si on ne s'occupe pas de la politique, la politique va s'occuper de nous, lance Charlotte Marchandise. Les gens ne vont plus voter : aux élections régionales, il y a eu 80 % d'abstention chez les jeunes !" Partant de ce constat, la Rennaise a réduit son programme politique à un seul point : la défense de la démocratie. "Ma première mesure, ce serait le référendum d'initiative citoyenne pour que les gens puissent agir sur les lois qui les concernent", explique celle dont le livre s'intitule "Plus belle la politique".

Dans cette logique, elle propose, sur son site internet, de composer son propre gouvernement. Le terrain favori de Charlotte Marchandise reste les réseaux sociaux, où elle multiplie les vidéos. Dans l'une d'entre elle, elle présente "le Démocratol", un faux médicament "contre l'impuissance électorale", dans une parodie à la manière d'une publicité. "L'idée, c'est de parler de façon un peu plus fun aux gens du programme car on voit bien, quand on est sur les marchés, que les tracts, les gens n'en peuvent plus..."

Pourquoi une nouvelle candidature à gauche ?

"La primaire populaire, ce n'est pas pour faire une nouvelle candidature, c'est nous donner une dernière chance de gagner la présidentielle." Après l'annonce de la candidature de Christiane Taubira, dont elle partage de nombreuses idées, Charlotte Marchandise a hésité à retirer sa candidature avant finalement d'y renoncer. "Je n'ai pas d'enjeu de carrière politique, je sais que le pouvoir ne m'attire pas", se défend la candidate qui organise des déplacements communs avec ses concurrents, comme Pierre Larrouturou.

Celle qui était adjointe, déléguée à la santé et l'environnement à la mairie de Rennes lors du précédent mandat est aujourd'hui consultante pour l'Organisation mondiale de la santé. "Je sais que je ne me suis pas représentée aux élections municipales à Rennes par radicalité démocratique. On entend beaucoup de gens qui disent que ce sont toujours les mêmes : la première des responsabilités, c'est justement que je n'y suis pas retournée."

Elle regrette l'absence de trois candidats à cette primaire

La primaire populaire a été vivement critiquée, notamment après les propos de Samuel Grzybowski. L'un des porte-paroles de cette initiative citoyenne expliquait dans une vidéo vouloir empêcher les parrainages de certains candidats de gauche. En parallèle, trois candidats verront leur nom inscrit sans avoir donné leur accord : Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts), Anne Hidalgo (Parti Socialiste) et Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise). De son côté, Charlotte Marchandise regrette l'absence d'union autour de cette primaire : "Ce n'est pas honnête de faire comme s'ils n'avaient rien vu : ça fait un an et demi que les organisateurs bossent sur cette alliance, ça fait 5 ans qu'on la demande !"

"On fait au mieux, ce n'est pas idéal, mais on n'est pas aidé", soupire Charlotte Marchandise. La candidate se veut optimiste et se prend à rêver d'une nouvelle République. "Là, on va élire le dernier ou la dernière présidente de la cinquième République. On ne parlera plus de présidentielle et on passera sur un vrai régime parlementaire où le Premier ou la Première ministre, sera choisie au sein de l'Assemblée. Et là, ce sera passionnant !"

Qui sont les sept candidats à la primaire populaire ?

*Parmi les sept candidats à la primaire populaire, quatre d'entre eux ont accepté d'être soumis au vote : l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira, l'eurodéputé Pierre Larrouturou et deux candidates de la société civile : Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie. Trois candidats ont refusé d'y participer mais les électeurs pourront tout de même voter pour eux : Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts), Anne Hidalgo (Parti Socialiste) et Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise). Les votes s'ouvrent ce jeudi et jusqu'à dimanche sur le site de la primaire populaire.