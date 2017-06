REECOUTER: le débat de la 2ème circonscription du Loiret

Deuxième débat de la semaine de l'entre-deux tours des élections législatives dans le Loiret: Caroline Janvier, de la République en marche, arrivée en tête dans la 1ère circonscription avec près de 35,4% des voix est face au député sortant (LR), Serge Grouard qui a recueilli 27,7% des suffrages.

Toute la semaine France Bleu Orléans vous propose ses débats de l'entre-deux tours, dans chacune des six circonscriptions du Loiret. Ce mardi matin, Caroline Janvier (REM) est face à Serge Grouard (LR). Ils sont tous les deux qualifiés pour le second tour des législatives dimanche dans la 2ème circonscription. Parmi les sujets évoqués : la campagne électorale, la vague Macron, la hausse de la CSG, la loi travail, les voix du FN ou encore la loi de moralisation de la vie politique.

Je ne veux pas que l'on remette en cause tous les droits des salariés et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en sera de cette loi travail - Serge Grouard (LR)

Il y a un dialogue social qui est en cours, il y a une transparence totale sur ces échanges concernant la loi travail - Caroline Janvier (LREM)

1ère partie du débat de la 2ème circonscription du Loiret Copier

Réélu pour un 3ème mandat en 2012 avec seulement 354 voix d’avance, Serge Grouard est cette fois et pour la première fois sur une législative en 2ème position à l’issue du premier tour. Des députés sortants les Républicains du Loiret, il est celui qui résiste le mieux. Il a réalisé le meilleur score des quatre mais il ne cesse encore de perdre du terrain. Serge Grouard compte un plus de 3 000 voix de retard sur Caroline Janvier. L’ancien maire d’Orléans est battu par la candidate d’En Marche dans tous les bureaux orléanais de la circonscription. Toute proportion gardée en raison d’un taux d’abstention qui n’a cessé de baisser depuis, entre 2007 année de sa première réélection comme député et le premier tour de dimanche, Serge Grouard a tout de même perdu quelques 11 000 voix sur nom.

J'en appelle à tous ceux qui n'ont pas voté pour l'un de nous deux de ne pas accepter une assemblée nationale hégémonique - Serge Grouard (LR) La plupart des gens que je rencontre sont pour le renouvellement, je me sens légitime, la politique est l'affaire de tous - Caroline Janvier (LREM)

Le député sortant peut-il espérer renverser la situation ?

Pour cela, il lui faudra aller chercher un grand nombre d’abstentionnistes mais aussi compter sur un report des 5 000 voix du Front National. Ce n'est pas impossible mais cela sera difficile d’autant que la candidate Caroline Janvier en ballotage déjà favorable peut espérer également un report des voix de la gauche et notamment celle du candidat PS/Europe Ecologie les verts, Jean Philippe Grand qui a appelé ouvertement à faire barrage à Serge Grouard.

2ème partie du débat de la 2ème circonscription dans le Loiret Copier

Mercredi à 8h10 sur France Bleu Orléans, débat sur la 3ème circonscription entre le député sortant Claude de Ganay (LR) et Jihan Chelly (LREM)