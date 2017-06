REECOUTER: le débat de la troisième circonscription du Loiret

Troisième débat de la semaine de l'entre-deux tours des élections législatives dans le Loiret : Jihan Chelly, de la République en marche, arrivée en tête dans la 3eme circonscription avec près de 35,4% des voix est face au député sortant (LR) Claude de Ganay qui a recueilli 23,6% des suffrages.

Toute la semaine France Bleu Orléans vous propose ses débats de l'entre-deux tours, dans chacune des six circonscriptions du Loiret. Ce mardi matin, Jihan Chelly (LREM) est face à Claude de Ganay (LR). Ils sont tous les deux qualifiés pour le second tour des législatives dimanche dans la 3e circonscription. Parmi les sujets évoqués : la vague En Marche, le nucléaire avec la centrale de Dampierre et l'économie (faïencerie de Gien).

1ere partie du débat sur la 3eme circonscription Copier

Je suis le candidat de la ruralité et cete circonscription est profondément rurale. Jihane Chelly est la candidate des villes. Claude de Ganay (LR)

Le député sortant est fragilisé depuis le premier tour. De Gien à La Ferté-Saint-Aubin, en passant par Châtillon-sur-Loire ou Briare, c'est Jihan Chelly qui arrive en tête dans cette troisième circonscription. A la Ferté-Saint-Aubin, à Sandillon, Jargeau, c'est même plus de 40% pour la candidate "En Marche".

Je me bats pour l'emploi sur mon territoire. Il est compliqué d'envisager une fermeture de la centrale de Dampierre au cours des cinq prochaines années. Jihan Chelly (LREM)

Jihan Chelly est la première adjointe au maire de Briare. Celle qui « défendait des valeurs de gauche » avait, lors des municipales 2014, réussit à fusionner entre les deux tours avec une liste Divers droite. Un profil "Macron-compatible". Aujourd'hui, Claude de Ganay est passé du statut de favori à celui d'outsider.