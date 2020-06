Réécoutez - Jean-François Fountaine, réélu maire de La Rochelle : "c'était une campagne très difficile"

Jean-François Fountaine dénonce les "agressions" de son rival Olivier Falorni depuis un an et demi. Il dit son soulagement d'avoir été réélu lors du second tour des élections municipales.

Le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, était l'invité de France Bleu Matin ce lundi 29 juin. Il a été réélu avec 41,96% des suffrages, avec seulement 181 voix d'avance sur son ancien meilleur ami politique, Olivier Falorni (41,1%). Jean-François Fountaine ne cache pas son soulagement.

"C'était _une campagne très difficile_, qui dure depuis maintenant un an et demi, puisque le député avait commencé à m'agresser depuis cette période-là, donc c'est une campagne longue. Et puis, comme pour tous les maires, la pandémie est arrivée au milieu, donc beaucoup beaucoup de travail dans cette période".

En veut-il à Olivier Falorni ?

Quelqu'un qu'on a aidé à être élu député une fois, une deuxième fois, pour lequel on a beaucoup travaillé dans les années passées, c'est vrai que cette trahison passe assez mal

Dans les quartiers populaires, c'est plutôt Olivier Falorni qui est arrivé en tête, ce qui donne l'impression d'une ville de La Rochelle coupée en deux. Le défi sera d'être le maire de tous les Rochelais, reconnaît Jean-François Fountaine.

"On a beaucoup travaillé dans les quartiers, on a fait le grand programme de renouvellement urbain de Villeneuve-les-Salines qui va voir le jour, mais _certains de ses arguments, qu'il n'aurait pas été capables de tenir par ailleurs, ont séduit_, je pense à la gratuité des bus, ce sont des arguments qui ont porté, des gens y ont cru. Mais je prends cette dimension-là complètement en considération bien sûr. On a déjà beaucoup agi sur les quartiers, on va bien évidemment continuer".

