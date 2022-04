Emmanuel Macron réélu : à Rennes l'euphorie chez LREM, la douche froide au RN

Il est 20h au restaurant Léon le cochon du centre-ville de Rennes quand une vingtaine de supporters d'Emmanuel Macron exultent en voyant le visage du président sortant apparaitre sur l'écran de télévision. Le député de Rennes Florian Bachelier les a rejoint. Des militants qui se disent soulagés car ils estiment que la victoire n'était pas acquise. Leur objectif maintenant, les élections législatives des 12 et 19 juin avec un mot d'ordre "attention maintenant à ne pas tomber dans l'arrogance".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Soupe à la grimace au RN

Autre ambiance au siège régional du Rassemblement National situé dans une zone d'activités à l'écart du centre-ville de Rennes. Marine le Pen est largement battue par Emmanuel Macron et c'est la douche froide pour la vingtaine de militants présents dont Virginie d'Orsanne, conseillère régionale et conseillère municipale d'opposition à Fougères. "On pensait que le score serait plus serré" avoue un supporter de la candidate d'extrême-droite, la déception est grande "mais on a fait un résultat historique" se rassure cet autre supporter de Marine le Pen. Des militants qui vont devoir se remobiliser rapidement pour les élections législatives.