Réélection d'Emmanuel Macron : réunis à Villandry, ses militants soulagés l'appellent à l'ouverture

La réélection d'Emmanuel Macron a soulagé les militants et les quatre députés de la majorités réunis ce dimanche soir pour la soirée électorale à Villandry. Ses soutiens, contents du score du président sortant, l'appellent à prendre en considération les électeurs déçus de la France Insoumise.

5...4...3...2...1...0! A 20h, la petite salle du domaine de la Racaudière, à Villandry, rugit de plaisir : Emmanuel Macron vient d'être réélu président de la République.

Sur le visage de la trentaine de militants présents, on lit de la joie, mais aussi beaucoup de soulagement. "Ah bah, j'me sens mieux qu'il y a quelques minutes, je suis très satisfait ce soir!", souffle Michel, un retraité, qui avoue qu'il était "très inquiet pour la démocratie".

Tendre la main aux électeurs de la France Insoumise

Quand on lui demande ce qu'il attend du président réélu pour ce nouveau mandat, Michel répond : "une meilleure retraite, moins de chômage pour les jeunes, et plus d'Europe", alors que l'organisateur de l'événement passe en fond sonore l'hymne européen.

Mais la priorité, pour plusieurs soutiens présents dans la salle, c'est l'écologie, qui est capable, selon eux, de rassembler les Français. Myriem, par exemple, reconnaît que "la dimension écologique était peut-être le point faible de son programme, et aujourd'hui on espère qu'elle sera beaucoup plus présente".

Surtout, appuie Jean-Jacques, un autre militant, qu'il va être "compliqué de rassembler les Français : le plus important, c'est donc de regarder les programmes de la France Insoumise, leur programme écologique, et voir s'il n'y a pas des idées qui peuvent être récupérées et retravaillées".

"Je pense qu'Emmanuel Macron va devoir s'ouvrir côté Mélenchon, Emmanuel Macron n'a pas vraiment le choix", renchérit Michel.

Abel Pirès, le suppléant de Sabine Thillaye, députée MODEM de la 5e circonscription d'Indre et Loire, ajoute qu'Emmanuel Macron, selon lui, doit ouvrir "un ministère fort, puissant, celui de l'écologie par exemple, à une personnalité forte, portant des valeurs de gauche, un peu plus reconnaissables que l'aile gauche de LREM, comme Emmanuelle Wargon [actuelle ministre déléguée à la transition écologique] ou Jean-Yves le Drian [ministre de l'Europe et des Affaires étrangères]".