Réélu dimanche député de la Mayenne dès le 1er tour, Yannick Favennec fait son retour à l'Assemblée Nationale

Réélu député de la Mayenne dès le 1er tour des législatives dimanche 12 juin avec plus de 57% des suffrages exprimés, Yannick Favennec a fait son retour ce mercredi à l'Assemblée nationale pour y procéder à diverses démarches administratives, se présentant en "premier adhérent du groupe Horizons", le parti de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe et allié de la majorité présidentielle.

Le député de la 3ème circonscription, élu pour la première fois en 2002, entame un cinquième mandat, "j'ai retrouvé dans Edouard Philippe les valeurs libérales, sociales, humanistes et européennes qui ont forgé mon engagement politique", a-t-il déclaré à l'AFP.

Quatre autres députés ont été élus ou réélus dès le premier tour, tous LFI : Sophia Chikirou, Sarah Legrain et Danièle Obono à Paris, et Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis. L'ouverture de la nouvelle législature est prévue le mardi 28 juin avec l'élection du président de l'Assemblée Nationale.

Dimanche 19 juin, pour le second tour des élections législatives, les électrices et électeurs mayennais sont appelés aux urnes dans la 1ère et la 2ème circonscription, deux duels entre des candidats Nupes et majorité présidentielle.