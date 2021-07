Référendum à Illkirch : les votants à 90% contre l'interdiction des véhicules Crit'Air 2

Illkirch a voté et Illkirch est contre l'interdiction des véhicules Crit'air 2 ! Un référendum local s'est tenu sur la question ce dimanche. Le maire de la commune a tenu à consulter ses habitants sur ce sujet épineux, prévu dans le cadre de la ZFE, la zone à faible émission.

Les habitants d'Illkirch étaient appelés aux urnes ce dimanche pour se prononcer, par voie de référendum, sur la mise en place d'une zone à faible émission (ZFE) à l'échelle de l'Eurométropole de Strasbourg. La population devait répondre à cette question : "Etes-vous favorable à cette interdiction sur la commune d'Illkirch-Graffenstaden ?".

Un taux de participation très faible

Le résultat de ce référendum local à Illkirch est clair et net. 90% des votants se disent contre cette interdiction des véhicules Crit'Air 2, prévue dans le cadre de la zone à faible émission (ZFE), contre 10% favorables. Le maire, Thibaud Philipps, se dit pleinement "satisfait". "On sent qu'il y a une forte mobilisation des personnes qui voulaient dire leur insatisfaction quand à ce calendrier présenté par l'Eurométropole" souligne l'élu. Mais le taux de participation au scrutin est extrêmement faible, il ne dépasse pas les 15%.

Le combat continue

Après ce scrutin local à Illkirch, le maire ne s'arrêtera pas là. Maintenant qu'il a le soutien de sa population, l'élu portera ce résultat devant le conseil métropolitain en septembre prochain. Thibaut Philipps ne signera pas l'arrêté pour la ZFE concernant les Crit'Air 2 car légalement c'est le maire qui a autorité sur les arrêtés concernant les zone à faible émission. Par ailleurs, selon lui son positionnement risque de faire boule de neige auprès d'autres élus. "J'ai eu des échanges avec une quinzaine de collègues et je pense qu'ils vont suivre. Donc si quinze villes de la métropole ne l'applique pas, cela posera question sur la faisabilité de cette mesure".

La création d'une zone à faible émission, ZFE, c'est la mesure phare de l'Eurométropole de Strasbourg qui doit être crée en janvier 2022. L’idée est d'interdire progressivement toutes les voitures polluantes de l’agglomération d'ici 2028.