Référendum local à Charleville-Mézières : le mode d'emploi

Les électeurs de Charleville-Mézières sont appelés aux urnes ce dimanche 28 novembre pour le premier référendum local organisé par la municipalité. Il porte sur le schéma des mobilités participatif et durable.

Ce dimanche 28 novembre se tient le tout premier référendum local organisé à Charleville-Mézières. Les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Charleville-Mézières au 5 novembre 2021 sont invités à se prononcer pour ou contre le schéma des mobilités participatifs et durable.

Sur quoi porte le scrutin ?

Le schéma des mobilités participatif et durable est un document de 62 pages qui fixe les grandes orientations du plan de circulation de Charleville-Mézières. Il prévoit notamment d'abaisser la vitesse maximale autorisée à 30 km/h dans 85% des rues (les axes de circulation les plus importants resteront à 50km/h). Autre engagement : installer des pistes cyclables dans toutes les rues où cela est techniquement possible.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le schéma décrit également le réaménagement de quatre carrefours d'entrée de ville soit en rond point, soit en carrefour à la hollandaise (un croisement régulé par des feux où les cyclistes, prioritaires, empruntent un anneau externe). Le schéma des mobilités met enfin l'accent sur l'embellissement et la végétalisation.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La question posée aux électeurs carolomacériens est unique : "Êtes-vous favorable au schéma des mobilités participatif et durable ?". Le code général des collectivités territoriales, qui encadre l'organisation des référendums locaux, ne permet pas de détailler, sujet par sujet, en posant plusieurs questions simultanément : "Êtes-vous pour ou contre les 30 km/h ? Êtes-vous pour ou contre les pistes cyclables ?, etc".

Comment voter ?

Peuvent voter ce dimanche 28 novembre les quelques 24 000 électeurs inscrits sur les listes électorales à Charleville-Mézières, sur présentation d'une pièce d'identité. Les personnes qui ne font que travailler à Charleville-Mézières ne peuvent pas prendre part au scrutin. Des procurations peuvent être établies.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La procédure est la même que pour un scrutin classique. Les 35 bureaux de vote sont les mêmes que pour les élections traditionnelles. Ils sont ouverts de 8h à 18h. Les résultats seront connus dès ce dimanche soir après dépouillement.

La majorité l'emporte mais...

La réponse qui obtient la majorité des suffrages exprimés l'emporte. Mais pour que la réponse sortie des urnes ait force de décision et entre directement en vigueur, il faut que plus de la moitié des électeurs aient participé au scrutin. Sinon, la balle sera renvoyée au conseil municipal qui a d'ores et déjà indiqué que le vote des Carolomacériens serait respecté, quel que soit le taux de participation.