Présidentielle : à quelles conditions Emmanuel Macron et Marine Le Pen peuvent-ils utiliser le référendum ?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont évoqué un possible recours au référendum s'ils accèdent à l'Elysée. Une procédure qui permet d'adopter une loi ou de modifier la constitution. Mais peuvent ils le faire dans n'importe quelle situation ?

Emmanuel Macron envisage de l'utiliser pour sa réforme des retraites, Marine Le Pen pour modifier la constitution. Les deux candidats ferraillent sur le terrain démocratique en vue du second tour de l'élection présidentielle et abattent la carte du référendum pour séduir les électeurs. Mais qu'est-ce qu'il vraiment possible de faire ? Que disent les textes ? Il faut distinguer deux types de référendums. Ceux qui concernent les lois, et ceux qui concernent la constitution.

Le référendum classique

C'est le président de la République qui en prend l'initiative. Il s'appuie sur l'article 11 de la Constitution. Les citoyens sont appelés à répondre à une question par oui ou par non lors d'un vote. Le réferendum peut porter sur :

l'organisation des pouvoirs publics, par exemple diminuer le nombre de députés et de sénateurs.

une réforme dans le domaine économique, social ou environnemental (La réforme des retraites envisagée par Emmanuel Macron entre dans ce cadre)

La ratification d'un trainté international (Le "oui" au traité de Maastricht en 1992, le "non" à la Constitution européenne lors du référendum du 29 mai 2005)

Depuis 2008, le référendum peut être à l'initiative des parlementaires. La procédure a été utilisée pour s'opposer à la privatisation des aéroport de Paris mais elle n'a pas abouti faute de signatures en nombre suffisant. Il faut effectivement qu'au moins 20% des parlementaires signent mais aussi le soutien de 10% des électeurs dans un second temps.

Si le recours au référendum est régulièrement évoqué dans le débat politique (François Hollande l'a envisagé pour la déchéance de nationalité, Emmanuel Macron pour le climat), il est en réalité très peu utilisé : 8 fois seulement depuis 1958, principalement par le général de Gaulle. Le référendum peut vite se transformer en plébiscite pour ou contre le président de la République . Un risque que les politiques ne veulent pas prendre.

La modification de la Constitution

Le référendum peut aussi être utilisé pour modifier la Constitution. Le président de la République s'appuie alors sur l'article 89 de la Constitution. La procédure comporte alors trois étapes :

le président dépose un projet de révision de la Constitution

Le texte doit être approuvé en termes identiques par les députés et les sénateurs

le président a ensuite le choix entre soumettre sa réforme au référendum (dans ce cas, les citoyens sont appelés à voter pour ou contre) et réunir les parlementaires en Congrès (Ce sont les députés et les sénateurs qui votent ensemble).

Sur les 24 réformes de la Constitution, toutes ont été faites via le Congrès, à deux exceptions. En 2000, Jacques Chirac soumet ainsi au référendum l'abaissement de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans. Une seconde, sous de Gaulle en 1962, a suivi une autre procédure.

Une procédure plus complexe

La révision de la Constitution est une procédure plus complexe, plus difficile que celle d'une simple loi. Toutes les institutions politiques sont associées. Il faut un large concessus pour modifier la Constitution. "Le Président de la République ne fait pas ce qu'il veut. Aucun n'a réussi à imposer sa réforme, même avec une large majorité... Il faut toujours qu'il négocie", résume Philippe Blacher, professeur de droit public à l'université de Lyon 3.

Il est impossible de modifier la Constitution sans passer par le Parlement. Alors pourquoi Marine Le Pen assure qu'elle peut le faire ? A cause d'un précédent qui remonte à 1962. Cette année-là. le général de Gaulle a utilisé l'article 11 pour demander aux François de dire oui ou non au suffrage universel pour élire le président de la République.

Le Conseil d'Etat avait rendu un avis négatif, le Conseil constitutionnel était bien embarrassé... mais ce n'était pas le même contexte, c'était de Gaulle". Depuis, les choses ont bien changé. Le Conseil d'Etat a établi que l'article 11 ne pouvait plus être utilisé pour modifier la Constitution et aucun autre président n'a essayé depuis. Le Conseil constituionnel pourrait déclarer illégal le référendum. "La Constitution, c'est la règle de jeu", estime Philippe Blacher, "le président de la République se doit la respecter".