Référendum sur l'indépendance de la Catalogne : la maire de Rosas jugée ce mardi pour désobéissance

Trois ans après le référendum sur l'indépendance de la Catalogne, la justice espagnole n'en a toujours pas fini avec ceux qui ont aidé ou œuvré à l'organisation du scrutin. La maire indépendantiste de Rosas est jugée ce mardi par le tribunal de Figueras. Montse Mindan est accusée d'avoir participé de manière active à l'organisation du référendum dans sa commune, station balnéaire de la Costa Brava.

La justice va examiner le rôle de la maire dans les opérations de vote

Dans les semaines qui ont précédé le référendum à l'automne 2017, la justice espagnole avait lancé une vaste offensive contre les maires ayant annoncé qu'ils allaient soutenir le scrutin. Plusieurs élus de la plaine de l'Empordà et de la région de Gérone ont ainsi été convoqués devant les procureurs. Les procédures ont finalement été abandonnées, sauf dans quelques cas, et notamment celui de la maire de Rosas. La justice a décidé de poursuivre son action contre Montse Mindan. L'élue est accusée de désobéissance pour avoir mis à disposition des bureaux de vote dans sa commune pour un scrutin considéré comme illégal. Les juges vont devoir déterminer si la maire a agi ou pas de façon personnelle, en fournissant elle-même les clés des bureaux pour permettre l'entrée des électeurs. Si c'est le cas, Montse Mindan risque d'être déchue de son mandat pendant un an. Le parquet a également demandé une amende de 3240 euros. Malgré le confinement, un rassemblement de soutien est prévu ce mardi matin devant le palais de justice de Figueras, à l'initiative de la puissante association indépendantiste ANC (assemblée nationale catalane).