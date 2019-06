Référendum sur la privatisation d'ADP : c'est parti pour la collecte des signatures

Paris, France

La collecte des signatures pour l'organisation d'un référendum d'initiative partagée sur la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) a débuté ce jeudi à minuit. Les électeurs ont neuf mois pour se positionner, non pas pour ou contre la privatisation, mais pour ou contre l'organisation d'un référendum sur la question, en reconnaissant le "caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris," comme l'indique la plate-forme mise en place par le Ministère de l'Intérieur. Cette procédure enclenchée début avril par une proposition de loi déposée par des députés et sénateurs de tout bord, doit recueillir plus de 4,7 millions de signatures, soit 10% du corps électoral, pour que la privatisation d’Aéroports de Paris revienne sur la table des parlementaires.

Un lancement marqué par plusieurs bugs

Ce jeudi matin, le site destiné à recueillir les soutiens a connu plusieurs bugs. Dès le début de la matinée, plusieurs internautes se sont plaints de problèmes de connexion. Des bugs liés à un problème de paramétrage sur un serveur, a reconnu le ministère de l'Intérieur et résolus aux alentours de 9h. Mais au delà de ces problèmes de serveur, certains internautes rencontrent aussi des difficultés liées aux conditions de recueil du site. Il faut être inscrit sur les listes électorales et indiquer très précisément les noms, prénoms tels qu'ils figurent sur sa carte électorale, pour peu que l'électeur n'ait pas rencontré de problème avec le passage au répertoire électoral unique. Le ministère se donne ensuite cinq jours pour valider le soutien, soutien affiché dans un index consultable sur le site.

Le long chemin vers le RIP

Une fois ces 4,7 millions de signatures recueillies, l'Assemblée et le Sénat auront six mois pour décider d’examiner ou non la proposition de loi déposée par 248 parlementaires qui affirme le caractère de « service public national » des aéroports de Paris. Et ce n'est uniquement si l'une des deux chambres n’examine pas le texte, que le président de la République sera tenu d’organiser un référendum à l'automne 2020. Cette initiative, qui permet aux oppositions de gauche et de droite de trouver un cheval de bataille commun, fera l'objet d'une soirée de lancement, mercredi 19 juin, à la Bourse du travail de Saint-Denis. L'occasion pour les élus communistes, socialistes, insoumis ou encore Les Républicains d'inviter les citoyens à se saisir d'un enjeu qui allie défense des infrastructures et souveraineté nationale.