Référendum sur le périphérique : la ville de Paris dépose un recours contre la Région

La ville de Paris annonce déposer un recours contre la région Île-de-France et son référendum en cours sur l'avenir du périphérique. Elle dénonce une "fake news" et l'opportunisme politique de Valérie Pécresse.

Paris contre-attaque sur le dossier du périphérique. La Ville annonce déposer un recours contre le référendum lancé mi-novembre par la Région Ile-de-France sur l'avenir du périphérique. Cette consultation en ligne invite les Franciliens à se prononcer "Pour ou contre la suppression d'une voie de circulation pour tous ?", en réaction au projet de la Ville de Paris d'aménager le boulevard périphérique pour les JO de 2024. "Un référendum illégal", juge pour sa part l'exécutif parisien.

"La Région n'a pas la compétence du périphérique", rappelle Emmanuel Grégoire, le premier adjointe à la maire de Paris "Avec une consultation en ligne, elle ne passe pas par le Conseil Régional pour organiser un scrutin en bonne et due forme avec l'accord de la préfecture et pour cause, cela lui aurait été refusé". L'élu accuse également Valérie Pécresse de propager une "fake news". "Nous n'allons pas supprimer une voie de circulation sur le périphérique mais la transformer en voie dédiée aux bus et au covoiturage", répète l'élu parisien.

Mais la Ville de Paris s'agace surtout de "l'opportunisme politique" de Valérie Pécresse. Avec cette annonce, "la candidate Valérie Pécresse utilise des moyens publics à des fins électorales."