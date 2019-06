Réforme de l'assurance chômage : à Saint-Étienne la CFDT dénonce une injustice sociale

Saint-Étienne, France

La réforme de l'assurance chômage présentée par le gouvernement mardi 18 juin provoque la colère des syndicats : La CFDT, CFE-CGC, CFTC, Unsa et Fage sont contre une réforme qu'ils qualifient d'injuste. Mardi 25 juin des syndicalistes de la CFDT distribuaient des tracts devant la gare Saint-Étienne Chateaucreux pour expliquer qu' à travers cette réforme ce sont les chômeurs qui sont visés. Parmi les mesures très critiquées il y a notamment le durcissement des règles d'accès aux allocations chômage ou encore la modification des règles de calcul des allocations. Ces mesures sont défavorables aux chômeurs.

Personne ne veut être au chômage" ! - Jean-Michel

À la sortie de son train Aymeric prend l'un des tracts distribués par les syndicalistes de la CFTD, mais il est déjà convaincu que cette réforme n'arrive pas au bon moment "si on était dans une période de croissance économique, je serai d'accord avec cette réforme, là pour l'instant il y a des régions où l'activité est en berne". Avec la nouvelle réforme, pour toucher des allocations chômage il faut avoir travaillé six mois au cours des 24 derniers mois contre quatre sur 28 auparavant. Jean-Michel est énervé, d'après lui le gouvernement stigmatise les chômeurs "personne ne veut être au chômage parce que ça engendre des difficultés familiales et des problèmes relationnels. Quand ça fait 25 fois qu'un entretien d'embauche n'aboutit pas ce n'est pas facile à vivre". Bertrand n'est pas du tout d'accord, faire baisser les allocations de certains cadres après six mois au chômage c'est une bonne chose pour lui "moi je pense que cette réforme va faire évoluer les choses, qu'on aide les gens c'est très bien, mais on n'a pas besoin de les assister pendant toutes ces années"

Des économies sur le dos des chômeurs pour la CFDT

Sylvain Ostard est un syndicaliste de la CFDT, pour lui "la réforme stigmatise les chômeurs. C'est vraiment un problème de rentrer dans une réforme qui a pour feuille de route environ trois milliards d'économies et qui sont faits intégralement sur le dos des demandeurs d'emploi. Cette réforme elle va apporter un durcissement des règles d'accès à l'allocation chômage. Il faut vraiment rappeler que quand on est demandeur d'emploi ce n'est pas une situation choisie, ni voulue, ni satisfaisante. C'est vraiment important de les accompagner pour les ramener progressivement vers l'emploi". À Saint-Étienne un rassemblement est prévu ce mercredi matin au Clapier à 10h30 devant la maison de l'emploi. Dans le même temps à Paris il y aura un conseil d'administration de l'UNEDIC , une délégation Stéphanoise y sera pour manifester.