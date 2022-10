Réforme de l'assurance chômage : "il y a un équilibre à trouver" pour Quentin Bataillon, député de la Loire

Est-ce qu'il faut durcir le régime pour inciter les chômeurs à reprendre un emploi ou au contraire, est ce qu'il faut faire un effort sur les salaires et les conditions de travail pour rendre les emplois plus attractifs ?

Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Pour ne prendre qu'un exemple, celui de la restauration, qu'est ce que me disent les restaurateurs que je rencontre ? Ils me disent qu'ils recherchent des serveurs, mais que malheureusement, ils n'en trouve pas. Et certains me disent même "c'est à croire que certains préfèrent rester au chômage".

Cette loi est justement là pour répondre de manière à ce que le travail soit toujours mieux rémunéré que le chômage. Donc cette loi vise à changer les règles sur l'assurance chômage. Donc, comme vous l'avez dit justement, plus strict quand il y a du travail, plus généreuses si le secteur est en difficulté. Donc c'est s'adapter vraiment à la conjoncture.

Mais je rassure tout le monde ceci va jouer sur la durée, sur les seuils de déclenchement des indemnités, mais jamais sur le niveau des indemnités qui est dans la loi et qui le restera. L'équilibre, c'est aussi mettre un malus pour les employeurs qui, lorsqu'il y a du travail, favorisent le CDD plutôt que le CDI. Un autre point important, c'est la validation d'acquis d'expérience qui sera également mieux reconnue.

La validation des acquis de l'expérience c'est un cheval de bataille de la droite qui veut aussi durcir l'indemnisation en cas d'abandon de poste. Les voix de la droite, vous en avez besoin pour être majoritaire. Est-ce qu'il va falloir lâcher du lest à chaque fois avec la droite ?

C'est le principe de la majorité relative. C'est notamment ainsi que nous sommes parvenus à faire passer plusieurs textes, dont le projet de loi de finances rectificative cet été. Ce qui est important, c'est effectivement le compromis. Mais comme nous l'avons toujours dit avec la présidente de groupe Aurore Berger, le compromis mais jamais la compromission. C'est à dire que nous dirons toujours non, même en cas de besoin de voix, si nous jugeons que ça ne va pas dans le sens du mandat que les Français nous ont donné aux dernières présidentielles et aux dernières législatives.

Autre gros dossier dans les prochains mois, celui de la réforme des retraites. Là encore, sans la droite, pas de majorité. Emmanuel Macron évoque la possibilité d'une dissolution en cas de motion de censure. Qu'est ce que vous en pensez ?

Je pense que cette réforme des retraites, c'est l'essentiel, car nous avons un vrai problème de financement du système. A partir de ce moment là, il n'existe que trois leviers. Soit nous baissons les pensions de retraite, c'est inadmissible. Soit nous allons à la hausse sur les cotisations et je pense que là, c'est la destruction d'emplois et ça à l'encontre de toute la politique menée depuis cinq ans. Soit, effectivement, nous bougeons l'âge de départ à la retraite.

Quant à la méthode, je fais partie des députés de la majorité qui poussaient, non pas un amendement, qui ne serait d'ailleurs pas complet dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, mais plutôt un texte. Un vrai texte qui permette à la fois le recul de l'âge, mais surtout la prise en compte à la fois de la pénibilité et des carrières longues. L'un ne va pas sans l'autre et c'est essentiel.

Donc effectivement, sur cette base là, nous échangeons avec les républicains qui, je le rappelle, portaient ce report de l'âge de la retraite lors de leur campagne présidentielle dans le programme de Valérie Pécresse. Le but, c'est effectivement du dialogue, du compromis et c'est ce que vient de lancer le ministre Olivier Dussopt avec l'ensemble des partenaires sociaux.

Plus proche de nous, on a appris que David Kauffer, ancien référent En Marche dans la Loire, quitte le parti. Il n'adhérera pas à Renaissance. Il remet en cause notamment sa non-investiture lors des dernières législatives et dénonce la construction d'un parti hors sol.

Ecoutez, David Kauffer est un ami et surtout, ça a été un vrai compagnon de route. C'était un très bon référent départemental de la République en Marche. Il a permis la structuration du parti. Effectivement, des choix ont été faits au niveau national que je regrettais à l'époque de ne pas l'avoir investi aux législatives.

Pour autant aujourd'hui, Renaissance, qui est le nouveau parti de la majorité présidentielle dont je suis fier d'être membre du bureau exécutif national en tant que délégué fonctionnel, répond justement à ce besoin d'ancrage local. Encrage avec une vraie structuration locale, que ce soit au niveau de chaque circonscription, de chaque fédération, avec des élections internes. C'est tout à fait nouveau dans ce parti et je pense que ça vient justement répondre à ces besoins là. Et la porte sera évidemment toujours ouverte pour un élu de qualité tel que David Kauffer.

Dernière question, encore une fois d'actualité locale, sur Gaël Perdriau, qui est soupçonnée dans une affaire de chantage à la vidéo intime. Vous vous êtes montré plutôt discret et même particulièrement prudent sur ce dossier.

Prudent, oui. Prudent parce que je fais confiance à la justice et je pense que c'est d'ailleurs mon rôle en tant que parlementaire, de rappeler cette prudence au respect de la justice. Nous sommes dans un Etat de droit.

Pour autant, dès le début de l'affaire, j'ai fait part bien sûr du dégoût, du caractère honteux et vraiment répugnant de ce qui est arrivé à Gilles Artigues. Et d'ailleurs, je regrette qu'aujourd'hui on ne parle plus vraiment des vrais victimes. Les vraies victimes, ce sont bien sûr Gilles Artigues, mais ce sont aussi l'ensemble des Stéphanois et des habitants de la métropole de Saint-Etienne. Puisque ma circonscription compte cinq autres communes, il serait totalement inadmissible que ce soient les habitants qui paient les pots cassés.

Donc il faut le temps que la justice fasse son travail, qu'elle le fasse sereinement. Ce qui est important, c'est que toutes les solutions soient prises pour que la ville et la métropole tournent. C'est le sens de la mise en retrait de Gaël Perdriau. Nous verrons dans les prochains jours si la formule de cette mise en retrait est suffisante ou non. En tout cas, au niveau de la métropole, moi, je fais le choix de me ranger derrière les autres maires de ma circonscription. Car la seule chose qui compte, c'est que les habitants voient leur ville et la métropole tourner, puisque c'est leur quotidien qui est en question.