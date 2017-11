Réforme de la taxe d'habitation : les conséquences dans le Pays Basque, commune par commune

Alors que le congrès des maires de France se clôt ce jeudi, retour sur l'une des raisons pour lesquelles la tension est palpable parmi les élus : la réforme de la taxe d'habitation. Quelles seront ses conséquences sur les communes du Pays Basque ? Retrouvez toutes les données pour votre ville.

Que représente la réforme pour les communes du Pays Basque ? Emmanuel Macron a promis que 80% des ménages français seront exonérés de taxe d'habitation en 2020. La mesure doit être appliquée progressivement à partir de 2018. Si le président de la République s'est engagé à ce que le manque à gagner pour les communes soit compensé "à l'euro près", les maires redoutent une mise sous tutelle par l'Etat, mais aussi que cette compensation ne soit pas totale, ou baisse au fil des années.

A l'instar du maire d'Iholdy, Beñat Cachenaud, qui explique l'importance de ces recettes (66 148 euros pour sa commune) : "Nous avons un budget principal en grande partie affecté à l'entretien de la voirie et des bâtiments communaux et qui nous prend énormément de parts dans notre budget. Si on n'a pas un minimum de retour en dotation, nous serons obligés d'arrêter nos investissements mais surtout de ne pas pouvoir poursuivre l'amélioration de la voirie."

À combien se chiffrera le dégrèvement d'impôt dans votre commune en 2020 ? Combien de ménages seront exonérés de taxe d'habitation ? Retrouvez ci-dessous tous les résultats pour le Pays Basque et les Pyrénées-Atlantiques. Il s'agit d'une simulation réalisée par la commission des finances à partir des chiffres actuels.

Ferez-vous partie des Basques exonérés ?

Les plafonds d'exonération de la taxe d'habitation seront de 27.000 euros pour une personne seule et 43.000 euros pour un couple sans enfant. Des montants qui doivent être calculés par rapport au revenu fiscal de référence, obtenu après l'abattement de 10%.

Pour une personne célibataire, cela correspond à un revenu réel annuel de 30.000 euros environ (soit un revenu mensuel d'environ 2.500 euros ) et pour un couple sans enfant, de 48.000 euros par an (ou 4.000 euros par mois). Pour un couple avec un enfant, le plafond d'exonération de la taxe d'habitation sera de 54.000 euros en revenu réel.

