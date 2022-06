Réforme des institutions : "Mettons-nous tous ensemble autour d'une table" appelle Olivia Grégoire

La porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire lance un appel aux autres formations politiques pour travailler sur la réforme des institutions, ce vendredi dans l’émission "Ma France" sur France Bleu.

Une réforme voulue dans un contexte où l'abstention est toujours plus forte. "Je crois que c'est notre problème à tous. Avec tous les acteurs de la vie démocratique, avec aussi les médias, avec l'ensemble des oppositions, avec tous les parlementaires, avec toutes les parties prenantes de la politique, la politique au sens noble, la gestion de la Cité", affirme Olivia Grégoire.

Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, a été présentée par le gouvernement en 2018. De nouveaux textes, déposés au Parlement en 2019, n'ont toujours pas été discutés. Olivia Grégoire a notamment dénoncé des blocages, selon elle, concernant la dose de proportionnelle voulue par Emmanuel Macron pour les élections législatives. "La proportionnelle était dans les tuyaux. Mais des tuyaux qui ont été bouchés par le Sénat, par les oppositions. Nous avons conscience depuis plusieurs années de l'état de délabrement, d'essoufflement démocratique que nous connaissons".

On a même pas le temps d'envoyer les cartons d'invitation que c'est non — Olivia Grégoire

"Je suis frappée de voir que lorsqu'on propose par exemple une commission dite transpartisane - c'est-à-dire peu importe les partis, tout le monde a le droit de venir bosser au service de ce changement institutionnel - on a même pas le temps d'envoyer les cartons d'invitation que c'est non pour le Rassemblement national, que ces non pour les insoumis, alors qu'on est normalement tous d'accord pour dire qu'il y a un problème."

Elle appelle donc toutes les formations politiques à se mobiliser sur le sujet. "Mettons nous tous ensemble, peu importe les partis politiques, autour d'une table, faisons cette réforme institutionnelle et engageons des changements. C'est au cœur du programme de la majorité, et notamment le référendum d'initiative partagée que nous poussons."