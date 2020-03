Réforme des retraites : 250 personnes devant la préfecture à Laval, selon les syndicats

Par Alexis Vellayoudom

Seulement quelques jours après le premier rassemblement dimanche au square de Boston à Laval. Les syndicats se sont donc, une nouvelle fois, rassemblés ce mardi soir à 18h devant l'Hôtel de la préfecture de Laval. Ils étaient environ 250, pour protester contre le recours au 49.3, utilisé samedi par le Premier ministre, afin d'adopter, sans vote, la réforme des retraites. "On nous prend pour des imbéciles".

Sur place, pas de défilé de prévu, mais un rassemblement en musique. Après un discours d'Isabelle Vitry Brochard, secrétaire générale de la CGT. Les manifestants ont entonné plusieurs chants. Des syndicats qui ont mal digéré les événements de samedi. "Edouard Philippe profite de la crise sanitaire et d'un samedi après-midi pour faire lancer son 49.3".

"Un déni de démocratie"

Philippe Davoust, secrétaire adjoint de FO, n'est "pas étonné, mais on est révolté et on ne lâchera pas". Les syndicats attendent de voir ce que pourront donner les motions de censure du groupe Les Républicains et la motion commune de La France Insoumise, Parti communiste Français et Parti Socialiste. Les votes seront connus ce soir à minuit.

En Mayenne, les syndicats prévoient un autre rassemblement à Laval, le 6 mars, pour La Journée des droits des femmes et protester, une nouvelle fois, contre la réforme des retraites.