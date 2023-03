Réforme des retraites : 500 à 600 manifestants devant la préfecture à Laval au lendemain du 49-3

Le point de rendez-vous était le même que la veille. 500 à 600 manifestations se sont réunis devant la préfecture de la Mayenne à Laval ce vendredi midi pour dénoncer le déclenchement du 49-3 par la première ministre Élisabeth Borne sur la réforme des retraites.

Contrairement à Nantes ou Rennes , la mobilisation est restée pacifique à Laval, mais certains militants syndicaux souhaitent mener des actions plus fortes. "Nous, on prône maintenant chez Solidaires des blocages puisque les manifestations visiblement ne servent à rien", explique Lionel Lesourd, professeur d'EPS au collège Volney à Craon et membre de SUD Éducation.

De quoi briser l'union de l'intersyndicale ? "Chaque organisation syndicale prend ses responsabilités et à côté, il peut y avoir une unité sur un choix particulier, on peut passer au-dessus de nos différences sans problème", selon Loïc Bedouet, ancien secrétaire départemental de la CFDT.

Une partie des manifestants s'est rendue en début d'après-midi à la cité administrative. Ce samedi, l'intersyndicale prévoit de se rassembler à 11h devant la permanence de la députée de la majorité Géraldine Bannier à Château-Gontier-sur-Mayenne. Des tractages seront également organisés avant une nouvelle journée de grève le jeudi 23 mars.