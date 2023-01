Réforme des retraites : plus de 7.200 amendements déposés à l'Assemblée nationale, en majorité par la Nupes

Plus de 7.200 amendements au projet de réforme des retraites ont été déposés à l'Assemblée nationale en vue de l'examen en commission à l'Assemblée nationale, a appris ce jeudi franceinfo de sources parlementaires.

La commission des Affaires sociales se penche sur cette réforme hautement inflammable, et donc sur les amendements, à partir de ce lundi 30 janvier. Si certains amendements pourraient être jugés irrecevables, leur nombre global rend très difficile l'examen du texte dans sa totalité, avant son arrivée dans l'hémicycle le 6 février prochain.

Les Insoumis en tête du nombre d'amendements

Le groupe parlementaire qui a déposé le plus d'amendements est le groupe de La France insoumise, avec 3.380 amendements déposés, suivi du groupe écologiste avec 1.328 amendements et du groupe socialiste avec 1.244 amendements. Au total, les quatre groupes de la Nupes (LFI, EELV, socialiste et communiste) ont déposé 6.228 amendements.

"Nous avons déposé ces amendements afin de disposer du temps nécessaire pour mettre en lumière l'immense régression sociale imposée par cette réforme", expliquent les députés Nupes dans un communiqué commun.

Le groupe des Républicains, quant à lui, a déposé 633 amendements, tandis que celui de Renaissance en a déposé 107. Le groupe du Rassemblement national a déposé 76 amendements seulement.

L'article 7 dans le viseur

Les groupes de la coalition Nupes affirment ne pas faire "d'obstruction" en évitant les amendements de pure forme, contrairement à la tactique menée par les Insoumis en 2020 et leurs dizaines de milliers d'amendements contre la précédente tentative de réforme des retraites (19.000 amendements en commission et 23.000 en séance). Les députés de la Nupes ont tout de même déposé de très nombreux amendements en commission pour s'opposer en bloc au report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Certains autres pourraient être retirés. "On va adapter notre tactique au fur et à mesure, on veut que soit discuté l'article 7" sur l'âge, souligne l'insoumise Clémentine Autain.

Car le "véhicule législatif" choisi par le gouvernement, un projet de budget rectificatif de la Sécurité sociale, limite à vingt jours les débats en commission et dans l'hémicycle, avec le risque de ne pas aller au bout du texte avant sa transmission au Sénat.