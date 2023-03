Réforme des retraites : À Perpignan, blocage de la zone Saint-Charles demain et jeudi

Ce mercredi 15 mars 2023, la commission mixte paritaire, composée de sept députés et sept sénateurs, va élaborer une version commune de la réforme des retraites lors d'une réunion à huis clos. Le vote du Sénat et de l'Assemblée nationale sont normalement attendus pour jeudi. Dans la rue, ce mercredi, une nouvelle journée de manifestations (à 10h30 depuis la place de Catalogne à Perpignan) et de grève est organisée pour protester contre cette réforme. Après les blocages de l'entrée des péages perpignanais et de la barrière de péage sur l'A9 au Boulou la semaine dernière, l'intersyndicale annonce le blocage du rond-point qui mène au plus grand marché de fruits et légumes d'Europe, le marché Saint-Charles à Perpignan.

"Il est important de montrer notre détermination"

Le blocage du rond-point de Hambourg, de la plateforme multimodale et logistique de Saint-Charles à Perpignan, est une façon de "mettre ce secteur économique à l'arrêt et de peser sur l'économie, selon Jérôme Capdevielle, secrétaire général de l'union départementale Force Ouvrière 66 (FO66), il est important dans cette dernière ligne droite de montrer notre détermination".

À Perpignan, le rond-point de Hambourg, sera donc bloqué dès 7h30 ce mercredi 15 mars. L'intersyndicale mènera à nouveau ce blocage à la même heure, le lendemain, jeudi 16 mars.