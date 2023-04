Réforme des retraites : après l'allocution d'Emmanuel Macron, les réactions en Côte-d'Or

Les réactions se multiplient, après l'allocution d'Emmanuel Macron, dans la soirée du lundi 17 avril, dans le cadre de la réforme des retraites. Au lendemain de cette prise de parole, deux représentantes des syndicats CGT et CDFT en Côte-d'Or ont réagi en direct dans le 6/9 France Bleu Bourgogne , mais également une députée de la majorité, Fadila Khattabi. Avec une grande question : "Emmanuel vous a-t-il convaincu ?".

Geneviève Duc, de l'Union départementale de la CGT 21 : "Ce ton paternaliste n'apaise absolument pas les colères"

Emmanuel vous a-t-il convaincu ? "Non, pas du tout. Ce ton paternaliste n'apaise absolument pas les colères. J'aurais aimé qu'il nous annonce un décret pour enterrer la loi, cette loi qui est absolument terrifiante pour les salariés. Ça leur vole deux ans de vie alors qu'on travaille déjà dans des conditions très difficiles".

Croyez-vous encore au retrait de la réforme ? "Non seulement on y croit, mais on va faire en sorte de gagner. Ce mouvement aujourd'hui doit prendre des formes inédites, pour qu'enfin Emmanuel Macron nous entende. Vous verrez bien, on restera mobilisés jusqu'au retrait, et même plus encore. On veut des augmentations de salaires en rapport avec les augmentations de l'inflation, on veut l'égalité salariale hommes/femmes, et surtout, quand vous voyez que les moyens pour l'hôpital passent après les moyens pour les forces de l'ordre, je pense que c'est très inquiétant".

Est-ce que la CGT va continuer de discuter avec le gouvernement sur d'autres sujets que les retraites, par exemple la santé ? "Il me semble que la réponse a déjà été donnée, nous discuterons quand il y aura un retrait de cette loi, tout simplement".

Fadila Khattabi, députée Renaissance de la 3e circonscription Côte-d'Or : "Notre pays a besoin de sérénité, de calme, d'apaisement"

L'objectif est-il atteint pour Emmanuel Macron ? A-t-il réussi à tourner la page ? "Je ne sais pas s'il a réussi à tourner la page, mais en tout cas il a essayé de convaincre les Français sur la nécessité de poursuivre certains chantiers, et ils sont nombreux, sur la santé, la justice, l'éducation, le pouvoir d'achat, qui sont aussi des sources d'inquiétude pour les Français. Et il va falloir répondre à ces attentes".

Certains syndicats, comme la CGT, disent ne pas vouloir discuter des autres sujets tant qu'il n'y a pas de retrait de la réforme, comment comptez-vous faire ? "Le texte a été déclaré conforme par le Conseil constitutionnel, la loi a été promulguée, donc le processus législatif a été tout à fait respecté. Il va falloir poursuivre le travail parlementaire, le gouvernement est mobilisé pour répondre aux défis, qui sont nombreux".

La contestation va-t-elle se calmer selon vous ? "Je l'espère, notre pays a besoin de sérénité, de calme, d'apaisement, mais aussi, bien sûr, que les responsables politiques que nous sommes puissent apporter des réponses aux inquiétudes des Français, qui sont nombreuses, et pas uniquement sur la retraite. Je suis souvent interpellée sur l'accès aux soins et le pouvoir d'achat, ce sont des sources d'inquiétude, systématiquement. Je suis plus interpellée sur ces sujets que sur la retraite en elle-même".

"Encore une fois, sur la retraite, avions-nous le choix ? Si nous avions baissé, par exemple, les pensions, je ne pense pas que les retraités sauteraient au plafond aujourd'hui, parce que ça impacterait leur pouvoir d'achat. Egalement, si nous avions augmenté les cotisations sociales, de même pour les salariés".

Laure Nicolaï, secrétaire générale de la CFDT en Bourgogne-Franche-Comté : "Un discours vide et sans considération"

Emmanuel vous a-t-il convaincu ? "Non, pas du tout, il ne nous a pas convaincu. On n'attendait pas de choses extraordinaires, mais on a été gâté, on n'a pas eu de surprises. Un discours vide et sans considération, l'impression de réentendre le programme du candidat. Donc non, pas convaincue".

En tant que syndicat réformiste, la CFDT va-t-elle reprendre le dialogue avec le gouvernement ? "On en n'est pas là. Pour l'instant, on analyse ce qu'il s'est passé ces derniers jours. On pense aux travailleurs qui sont mobilisés, qui ont pris sur leur temps, sur leur argent, pour se battre pour de la justice sociale. En fait, ces citoyens se retrouvent sans réponses de la part du président. C'est dramatique pour la démocratie et pour le pays. Pour moi, on n'a pas de vision politique pour un pays qui est en attente".

Qu'attendez-vous, dans l'immédiat ? "Pour l'instant, on va se mobiliser pour le 1er-Mai. Pour permettre à tous ces gens qui sont dans l'attente et qui n'ont pas eu de réponse lundi soir, de se retrouver, de réfléchir ensemble, de dialoguer autour de la justice sociale, de continuer à dire "non aux 64 ans, non au recul de l'âge de la retraite". J'invite vos auditeurs à nous rejoindre partout le 1er-Mai. On sera en intersyndicale, ce qui est, en soi, un évènement. On espère être extrêmement nombreux pour montrer cette colère. On a l'impression que le gouvernement passe d'une séquence à l'autre, mais dans la vie des Français ce n'est pas comme ça. Ils viennent de se prendre deux ans de travail en plus, donc ils ne sont pas prêts, comme ça, d'un claquement de doigt, à passer à autre chose".