Réforme des retraites : après la décision du Conseil constitutionnel, quelles sont les prochaines étapes ?

Après douze journées de mobilisations, le Conseil constitutionnel s'est prononcé ce vendredi sur la constitutionnalité de la réforme des retraites. Les Sages de la rue de Montpensier ont estimé, après sept heures de discussion, que l'essentiel du texte est constitutionnel , déclenchant de nombreuses réactions dans l'opposition et chez les syndicats. Quels sont les scénarios pour la suite du texte et de la mobilisation ? Quid des référendums d'initiative partagée ? France Bleu fait le point.

Le gouvernement doit amender le texte

Le Conseil constitutionnel ayant retoqué plusieurs aspects du texte qui "n'avaient pas leur place" dans le véhicule législatif utilisé - le budget rectificatif de la Sécurité sociale - l'exécutif devra les supprimer de son projet de loi avant toute promulgation. Parmi ceux-ci : l'index sur l'emploi des seniors, qui devait être obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1.000 salariés. Malgré l'ajout en cours de route d'une sanction financière pour les employeurs récalcitrants, les Sages ont jugé que "ces dispositions n'ont pas d'effet ou un effet trop indirect" sur les recettes de la Sécu cette année et que par conséquent "elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement rectificative".

Mêmes causes, mêmes effets pour le "CDI seniors" ajouté à la demande de la droite sénatoriale, qui voulait créer un nouveau contrat de travail, exonéré de certaines cotisations, pour les chômeurs de longue durée de plus de 60 ans, et qui devait faciliter l'embauche des seniors demandeurs d'emploi.

"Contraire à la Constitution" également, l'annulation du transfert à la Sécu du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco. Une mesure technique, présentée dès le départ comme un geste de bonne volonté à l'égard des syndicats, qui cogèrent avec le patronat ce grand régime de retraite complémentaire des salariés du privé. Là aussi, le Conseil d'État avait prévenu : l'application était prévue début 2024, il n'y avait donc pas lieu de l'abroger dans un texte portant sur 2023.

L'argument valait pareillement pour le départ anticipé des anciens contractuels devenus fonctionnaires : les périodes effectuées en "catégorie active" (policiers, aides-soignantes...) avant leur titularisation ne seront prises en compte qu'après publication de la loi et n'auront donc "pas d'effet sur les recettes et les dépenses de l'année".

Idem pour la visite médicale à 60 ans des salariés "exposés à certains facteurs de risque" et susceptibles d'être reconnu "inapte au travail". Enfin, les dispositions concernant l'information des assurés, en particulier ceux aux carrières hachées, ajoutées en dernière minute par la commission mixte paritaire, n'ont pas non plus échappé au couperet constitutionnel.

Une promulgation rapide ?

La charge en revient au président de la République qui a 15 jours pour le faire après l'adoption définitive d'une loi. Puisque les saisines du Conseil constitutionnel suspendent ce délai, Emmanuel Macron aura dans les faits jusqu'au 28 avril. Mais l'exécutif n'a cessé de répéter qu'il voulait aller vite. La promulgation pourrait donc intervenir dès ce week-end.

Le président français promulguera la loi "dans les prochains jours" la loi, a appris l'agence de presse Reuters auprès de l'Élysée ce vendredi, et ce malgré les appels "solennels" de l'opposition et des syndicats à ne pas le faire. "Monsieur le président de la République, ne promulguez pas cette loi ce week-end", a insisté le leader de la CFDT Laurent Berger sur TF1 ce vendredi soir.

"Promulguer dans les 48 heures, ce serait une gifle monumentale au peuple qui se mobilise !" a fait valoir Fabien Roussel, le secrétaire national du parti communiste. "Nous appelons solennellement le président de la République

à ne pas promulguer cette loi", a indiqué Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.

Alors que le Conseil constitutionnel a censuré "six articles de la loi", le texte est "dorénavant encore plus déséquilibré", déplore l'intersyndicale, selon qui ne pas promulguer la loi est le "seul moyen de calmer la colère qui s'exprime dans le pays".

Une nouvelle lecture à l'Assemblée ?

En attendant la promulgation du projet gouvernemental, le chef de l'État "peut également demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles", ont fait valoir les parlementaires socialistes, afin qu'elle "soit enfin soumise au vote des représentants de la Nation".

L'intersyndicale également "demande au Parlement une nouvelle délibération" sur le texte, "un choix de sagesse et d'apaisement". L'article 10 de la Constitution "dit qu'on peut aller à une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale quand le texte a été censuré. Faisons-le", plaide Laurent Berger.

Une seconde proposition de RIP

Le Conseil constitutionnel, qui a par ailleurs rejeté le projet de référendum d'initiative partagée (RIP) portée par la gauche, devra statuer sur une seconde proposition de RIP déposée ce jeudi par les parlementaires de la Nupes. Les Sages rendront leur décision le 3 mai.

En cas de validation, les parlementaires pourront entamer la collecte de 4,8 millions de signatures de citoyens. Si cette proportion est atteinte, la proposition de loi devra être examinée au Parlement, chaque chambre disposant de six mois pour le faire. Si ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat n'examinent la proposition de loi, alors le président de la République sera dans l'obligation d'organiser un référendum.

Et même sans RIP, "nous pouvons lancer une vaste pétition avec l'intersyndicale" pour mettre la pression, a suggéré le premier secrétaire du PS Olivier Faure Olivier Faure.

Une proposition de loi d'abrogation

Les parlementaires socialistes ont annoncé vendredi leur intention de déposer un texte législatif demandant son abrogation. "Si le président de la République promulgue, les socialistes déposeront une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites", ont indiqué le parti socialiste et ses parlementaires dans un communiqué commun.

Le texte, déjà prêt, vise à supprime*r "le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et l'accélération de la hausse de la durée de cotisation",* mesures clés de la réforme qui ont été jugées vendredi conformes à la Constitution.

Des appels à manifester dès ce week-end

Les renseignements territoriaux anticipent des manifestations ce week-end, notamment samedi à Rennes avec un rassemblement organisé "par des mouvements d'extrême gauche et de la mouvance d'ultra gauche". Ce vendredi soir déjà, de nombreux rassemblements ont été recensés partout dans le pays par les journalistes du réseau France Bleu.

L'intersyndicale a prévu de se réunir lundi soir au siège de FO. Elle ne va "pas exploser" a assuré vendredi Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Les syndicats répondront "ensemble par une réaction unanime", a-t-elle précisé.

L'invitation à l'Élysée refusée

Avant même la décision du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a invité les syndicats à le rencontrer mardi à l'Élysée, a annoncé vendredi la présidence. Mais dans la soirée, la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a annoncé que l'intersyndicale n'acceptera pas de réunion avec l'exécutif avant le 1er mai.

"On nous dit qu'il y aura une réunion mardi après la promulgation de la loi par le président de la République, je vous le dis, nous n'irons pas, nous ne rentrerons pas dans un agenda politique. La vie des gens, des travailleurs qui sont ce soir déçus, parce qu'ils vont devoir travailler plus longtemps, n'est pas une séquence. Nous ne rentrerons pas dans une nouvelle séquence", a asséné Laurent Berger sur TF1.

De nouvelles journées de mobilisation

Avant même la réunion de l'intersyndicale lundi soir, les chefs de file des syndicats ont appelé à faire du 1er mai une "journée de mobilisation exceptionnelle et populaire contre la réforme des retraites et pour la justice sociale". "L'ensemble des organisations syndicales donnent rendez-vous le 1er mai à l'ensemble des Français pour un raz de marée populaire et historique", a déclaré la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, au milieu des manifestants rassemblés place de l'Hôtel-de-Ville à Paris vendredi soir.

Son homologue de Force ouvrière, Frédéric Souillot, a estimé que la décision du Conseil constitutionnel ne "bouscul(ait) pas le calendrier de l'intersyndicale" qui "va continuer à demander le retrait par la mobilisation et par une intersyndicale unie". Laurent Berger "en appelle à chaque salarié, chaque citoyen qui se sont mobilisés de venir le 1er-Mai pour dire non au 64 ans". "Je les appelle à venir très massivement".

Parallèlement, la CGT prévoit de se mobiliser les 20 et 28 avril, a fait savoir sur franceinfo Thomas Vacheron, membre du bureau confédéral de la CGT, en charge des retraites. Le syndicaliste précise que le 20 avril portera "spécifiquement sur la question des retraites" et le 28 avril "sur les retraites et sur les morts au travail".

Il ajoute qu'"entre aujourd'hui et le 1er mai, plusieurs mobilisations, actions, grèves et manifestations vont exister et participeront à faire reculer le gouvernement".