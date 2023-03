Réforme des retraites : Aurélien Pradié, député LR du Lot, votera la motion de censure transpartisane

Il a finalement décidé de voter pour : le député LR du Lot Aurélien Pradié approuvera la motion de censure trans-partisane déposée par les députés de centre-droit du groupe Liot.

Un vote "comme un électrochoc"

Il va donc contre la consigne donné par le président des Républicains Eric Ciotti qui a affirmé la semaine dernière que son parti ne soutiendrait pas de motion de censure. Aurélien Pradié a annoncé sa décision ce matin sur Europe 1, précisant qu'il voterait cette motion de censure "comme une électrochoc" : "Le réflexe que j'ai en prenant cette décision est un réflexe de patriote, c'est tout sauf un réflexe politicien. C'est le réflexe de quelqu'un de droite qui encore souvenir des valeurs du gaullisme. Quand ça suffit, il faut le dire. Et aujourd'hui, ça suffit. La Macronie n'a pas compris ce qu'il se passait. Alors, il n'y a pas d'autre choix que d'envoyer cette alarme tout en disant une chose au président de la République : 'vous avez une responsabilité aujourd'hui, c'est de rassembler le pays'. La motion de censure, c'est une étape. Elle ne suffira pas. Votée ou pas votée, ça ne changera rien, en réalité. Il faut désormais que le président de la République ait une initiative de rassemblement du pays."

Deux motions soumises au vote

Les deux motions de censure contre le gouvernement d'Élisabeth Borne vont être soumises au vote de l'Assemblée nationale ce lundi. L'une a été déposée par le Rassemblement National, l'autre par le groupe Liot (Libertés, Indépendants Outre-mer et Territoires). Elle a été cosignée par des députés de la Nupes et a davantage de chances d'être votée par des élus de droite défavorables à la réforme des retraites. Mais la barre de la majorité absolue de 287 voix paraît difficile à atteindre.

Il faudrait qu'une trentaine de LR, soit la moitié du groupe d'Olivier Marleix, joignent leurs suffrages à ceux de la gauche, du RN et de Liot. Or le parti de droite a soutenu la réforme et ne veut pas "rajouter du chaos au chaos" en faisant tomber le gouvernement.