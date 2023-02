Réforme des retraites : avant l'examen au Sénat, le sénateur PS Claude Raynal appelle à renouer le dialogue

L'emploi des seniors, la retraite des femmes, l'âge de départ repoussé à 64 ans : après des débats animés à l'Assemblée nationale notamment sur ces points de la réforme des retraites, le texte arrive au Sénat cette semaine.

Depuis la présentation du texte, les manifestations se passent dans le calme mais à l'Assemblée il y a eu plusieurs dérapages, notamment de la part de députés insoumis. La majorité s'attend à des débats plus calmes au Sénat, à majorité de droite. Les Républicains soutiennent d'ailleurs la réforme.

France bleu Occitanie : Vous pensez que les échanges seront plus constructifs ?

Claude Raynal : Plus constructif, je ne sais pas parce que je trouve qu'il s'est passé beaucoup de bonnes choses. On insiste sur quelques sujets, mais quand même beaucoup de sujets ont été portés par les députés. Ils ont donné lieu à des débats extrêmement vifs avec le gouvernement, et surtout ont informé la population. Parce que vous vous rendez compte qu'à la sortie du débat à l'Assemblée nationale, quoi qu'on en pense, la population est plus opposée à la réforme qu'avant. L'Assemblée nationale, d'une certaine façon, a fait son boulot. Alors au Sénat, c'est vrai, la façon de travailler est totalement différente. Ce sera dans un climat serein.

Boris Vallaud, le chef des députés socialistes, a quand même reconnu ce dimanche que la Nupes n'a pas montré son "meilleur visage", même lui le reconnaît dans le Journal du Dimanche

Oui, mais je pense qu'il faut aussi insister sur les points positifs et pas uniquement sur les questions de forme.

On a vu ce week-end le gouvernement faire plusieurs appels du pied aux Républicains. La majorité ne s'attend pas à une forte opposition de la part du Sénat. Elle existe l'opposition de la gauche au Sénat, dont vous faites partie ? Vous avez du mal à vous faire entendre ?

On le verra, on est mis au pied du mur d'une certaine façon. Alors nous sommes minoritaires, c'est clair. Mais de manière générale, l'opposition au Sénat peut s'exprimer, s'exprimera sur tous les sujets, sur tous les points et fera apparaître une fois de plus toutes les difficultés liées à ce texte. À commencer par l'utilisation de l'article 47.1, qui est totalement inadapté à ce type de texte. La question des retraites touche à plein de sujets, c'est un sujet sociétal, c'est pour ça que les Français s'y intéressent. C'est problématique de le réduire uniquement à une question de loi de finances. En utilisant cette procédure de l'article 47.1, on limite la durée des débats.

Est ce qu'il n'y a vraiment rien à garder dans ce texte, tout est à jeter ?

Dès l'instant où l'axe central, la question pivot, c'est passer de 62 à 64 ans, effectivement si cette question de l'âge n'est pas traitée et n'est pas supprimée, tout est à jeter. On doit recommencer par les questions de fond, les questions sociétales, les questions de l'égalité salariale hommes/femmes, les carrières des seniors. Elles sont fondamentales à traiter, avant toute question financière.

Sur la carrière des seniors, Les Républicains et les centristes au Sénat veulent la création d'un "CDI senior", une mission de fin de carrière, avec un temps de travail, des conditions adaptées et des exonérations de cotisations famille pour l'employeur, ce qui devrait encourager les embauches. Est ce que c'est une bonne idée ? Vous soutiendrez cette proposition ?

C'est peut-être une solution je ne sais pas, mais l'endroit pour discuter de cela, c'est la négociation entre le patronat et les organisations syndicales. C'est là que ça doit se traiter. C'est pas une idée de dernière minute sortie du Sénat qui doit permettre ça. De toute façon, ça ne peut pas se faire sans l'avis préalable et l'accord préalable du gouvernement, car je rappelle que l'on n'a pas le droit, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, de créer de nouvelles dépenses. C'est l'article 40. En tant que président de la commission des finances, je le fais appliquer. Donc vous ne pouvez pas le faire si le gouvernement n'ouvre pas la porte clairement.

Quelles propositions, quels ajustements vous soutiendrez de votre côté en tant que sénateur socialiste ?

On reste sur une position qui est très simple. Nous demandons à ce qu'il y est un projet de loi sur les retraites indépendant de la question financière. Nous aurons tout le temps de traiter la question financière. Tout le monde l'a dit, il n'y a que le gouvernement qui, parce qu'il y a eu une promesse du président Macron en 2017, s'échine à vouloir aller vite sur un dossier de cette nature. Il faut rouvrir tous les sujets un par un et commencer par rétablir le dialogue social. C'est par là que ça démarre. Les parlementaires, ils ont à suivre ce qu'il se passe au niveau des relations entre le patronat et les organisations syndicales. C'est là que ça doit se traiter. C'est là que les sujets doivent trouver leur solution et non pas par des amendements de dernière minute, de nuit. On travaille tranquillement, on travaille dans la durée sur des sujets aussi importants que celui-ci.

Les syndicats appellent à bloquer le pays la semaine prochaine, le 7 mars, vous soutenez cette mobilisation ? Est ce que vous pensez que ça peut faire fléchir la majorité ?

Moi même, j'ai participé bien sûr à ces manifestations avec entre un et deux millions de Français dans la rue. C'est considérable, ça n'avait pas été vu depuis très longtemps. Alors si après on ne veut pas entendre le fait que 70 % des Français ne veulent pas de cette réforme, si on se considère légitime parce que on a été élu à un moment donné pour faire la réforme et non pas légitime parce que l'on entend la voix des Français. Écoutez, à ce moment là, il faut s'attendre à avoir des formes un peu plus raides, mais c'est malheureux que l'on en arrive là.