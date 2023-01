Réforme des retraites : "ce n'est pas responsable de vouloir bloquer le pays" dit le ministre Olivier Dussopt

Olivier Dussopt est visite officielle en Ardèche ce vendredi, à la rencontre "des acteurs économiques du Sud Ardèche" selon l'intitulé de son déplacement. Le ministre ardéchois du travail vient discuter formation, recrutement, apprentissage. Mais trois jours après l'annonce de la réforme des retraites, le sujet est dans tous les esprits. La première journée de manifestation est prévue jeudi 19 janvier. Et la CGT-Pétrole menace de paralyser les raffineries.

"Ce n'est pas responsable" a réagi Olivier Dussopt ce matin sur France Bleu Drôme Ardèche. "Le droit de grève est un droit constitutionnel et nous le respectons, le droit de manifester aussi dès alors que les choses se passent bien et dans le calme. Mais ce n'est pas responsable de vouloir bloquer, de vouloir entraver. On peut dire son mécontentement mais sans bloquer toutes celles et tous ceux qui travaillent, qui veulent travailler et qui ont besoin de travailler, et sans bloquer le pays dans une période comme celle que nous connaissons."

La CGT a prévu un rassemblement sur le rond-point du 8 mai à Annonay à 17 heures ce vendredi, en amont des voeux du maire, cérémonie où Olivier Dussopt doit se rendre à titre privé. Avant cela, au cours de sa visite officielle, il rencontre des chefs d'entreprises à Privas, des apprentis au CFA de Lanas, se rend chez Sabaton à Aubenas, Melvita à Lagorce et chez un boucher du Teil.