Réforme des retraites : ce que l'on sait de ce dossier brûlant qui risque d'embraser la rentrée

Elle aurait dû être présentée le 15 décembre dernier mais Emmanuel Macron a préféré temporiser. La réforme des retraites, dossier le plus brûlant et important du quinquennat, sera finalement présentée le 10 janvier de cette nouvelle année. Le chef de l'Etat a laissé un peu de répit à ses opposants et du temps à des tractations supplémentaires avant la bataille rangée. Parce que syndicats et opposition politique sont déjà prêts à un combat acharné.

ⓘ Publicité

Pour justifier ce décalage de la présentation de la réforme, Emmanuel Macron a prétexté prendre en compte des scrutins dans la fonction publique, ainsi que des élections internes chez les Républicains et les écologistes EELV. Mais peu de doute que ces échéances ont moins pesé dans la balance que le crainte de grèves massives pendant les fêtes ou encore le risque de laisser apparaître au grand jour les divisions de la majorité étalées dans la presse.

Vers un départ à la retraite à 65 ans ?

Pourtant les grandes lignes de ce projet de réforme des retraites n'ont pas bougé depuis la réélection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron est déterminé à augmenter l'âge légal de départ de 62 à 64 ans en 2027, voire 65 ans en 2031 et à raison de quatre mois par an à partir de l'été 2023. Le président de la République a fait savoir sa préférence pour un départ à 65 ans, selon les convives d'un dîner à l'Elysée consacré à cet épineux sujet.

Afin de combler les déficitis à venir - estimé à 12 milliards d'euros en 2027, Emmanuel Macron veut faire travailler deux ou trois ans en plus tous les salariés, y compris ceux qui bénéficient d'un départ anticipé.

Les "catégories actives" conservent leurs droits de départ précoce

Le projet de réforme prévoit que les fonctionnaires qui occupent un emploi présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles leur permettant de partir cinq à dix ans avant l'âge légal (les "catégories actives") conserveront ce droit de départ précoce. Mais l'âge de départ sera décalé au même titre que celui des autres actifs, a indiqué Olivier Dussopt, ministre du Travail. Les policiers, les agents de l'administration pénitentiaire ou les contrôleurs aériens sont concernés par exemple.

Le dispositif "carrières longues" maintenu

Le dispositif qui permet aux personnes ayant travaillé quatre ou cinq trimestres avant leurs 20 ans de partir à la retraite deux ans avant l'âge légal ("carrières longues") sera maintenu. Le gouvernement compte d'ailleurs créer un dispositif pour "carrières très longues" destinée aux personnes ayant cotisé neuf ou dix trimestres avant leurs 20 ans, ou quatre ou cinq trimestres avant leurs 18 ans. Ce dispositif doit permettre aux personnes concernées de partir à la retraite quatre ans avant l'âge légal.

Suppression des régimes spéciaux toujours d'actualité

Le gouvernement semble néanmoins toujours bien décidé à supprimer les régimes spéciaux, créés avant la Sécurité sociale et qui permettent aux bénéficiaires de partir à la retraite avant l'âge légal. C'est le cas des personnels de la RATP, des industries électriques et gazières, par exemple. Mais la clause "grand-père" sera privilégiée. C'est-à-dire que les avantages liés à ces régimes seront supprimés uniquement pour les nouveaux embauchés. Le régime des marins-pêcheurs ou encore celui de l'Opéra de Paris seront maintenus, en raisons de la pénibilité propre à ces professions.

D'autres options envisagées

Outre le recul de l'âge légal de départ à 65 ans, le gouvernement envisage également l'option dite de la "formule mixte". C'est-à-dire un report de l'âge de départ (par exemple à 64 ans, comme le veut le Sénat, avec relèvement de trois mois par an) couplé à une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, qui pourrait passer à 43 ans avant l'horizon 2035 (fixé par la réforme Touraine de 2014) mais n'ira pas au-delà.

Dans tous les cas, le gouvernement n'augmentera pas l'âge d'annulation de la décote qui est à 67 ans, précisait la Première ministre Elisabeth Borne dans un entretien au Parisien.

En contrepartie, le président de la République promet quelques compensations, comme la pension minimale à 1.200 euros pour une carrière complète. Au-delà des retraites, ce surcroît de travail a aussi pour but de financer d'autres priorités comme l'école ou la santé. "Si la réforme fonctionne bien (...) ça permet de dégager des marges", confirme le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

L'usage à volonté du 49.3 envisagé

Plus question de traîner donc pour le gouvernement afin de mettre en place cette réforme qui a déjà déclenché d'importants mouvements sociaux dans le pays, avant une pause causée par l'avènemement du Covid. Après sa présentation officielle - le 10 janvier, donc - le projet de loi devrait être adopté en Conseil des ministres le 18 ou le 25, pour un examen dans la foulée au Parlement. La piste d'un nouveau texte budgétaire est même envisagée pour accélérer les délais, tout en usant à volonté de l'article 49.3 de la Constitution.

La réforme pourrait de cette manière entrer en vigueur dès l'été 2023, avec un premier recul de trois ou quatre mois pour les pionniers de la "génération 1961". Trop vite, trop fort, estiment les syndicats, qui ont fait mine de "prendre acte" de la prolongation des discussions. Pas malheureux de pouvoir, eux aussi, enjamber la trêve des confiseurs pour mobiliser leurs troupes à la rentrée.

Les syndicats prêts à se mobiliser ensemble contre la réforme

Pour la première fois depuis 12 ans et la réforme Woerth (qui avait relevé l'âge légal de 60 à 62 ans) tous les syndicats sont prêts à se mobiliser ensemble. Y compris la CFDT, sur une ligne plus ferme contre toute "mesure d'âge" depuis son dernier congrès. La CGT, elle, tiendra le sien en mars, contexte propice à la surenchère, en particulier dans le secteur de l'énergie, comme l'ont montré les blocages de raffineries en octobre. La suppression du régime spécial des électriciens et gaziers risque de faire encore monter la tension. Même enjeu à la RATP, dont les agents ont rappelé début novembre leur capacité à paralyser les transports parisiens.

Trois ans après leur mobilisation contre la précédente réforme des retraites d'Emmanuel Macron, les syndicats semblent résolus à jouer le match retour. "Il faudra être prêt pour la première quinzaine de janvier", prévient la secrétaire confédérale de la CGT Céline Verzeletti. Il faudra également s'attendre à une guérilla parlementaire des députés Insoumis, dont la cheffe Mathilde Panot a promis de "combattre pied à pied" le texte dans l'Hémicycle, quitte à jouer comme en 2020 "l'obstruction" avec une nuée d'amendements. Et pousser le gouvernement à forcer le passage avec l'arme du 49.3, au risque de remettre de l'huile sur le feu.