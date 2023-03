Réforme des retraites : ce que prévoient de voter nos députés de Loire-Atlantique et de Vendée

Au lendemain de la commission mixte paritaire, où sept sénateurs et sept députés sont parvenus à un compromis sur la réforme des retraites, l'Assemblée nationale a le dernier mot ce jeudi 16 mars 2023 pour voter le texte. On fait le point sur les députés qui votent pour ou contre en Loire-Atlantique et en Vendée.

ⓘ Publicité

Votes partagés en Loire-Atlantique

Les 10 députés de Loire-Atlantique sont très partagés, avec à priori 5 votes pour : ceux de Mounir Belhamiti, Yannick Haury, et Sophie Errante de Renaissance (parti de la majorité), ainsi que de Luc Geismar et Sandrine Josso du Modem. Cinq élus devraient se prononcer contre : Andy Kerbrat, Ségolène Amiot, et Mattias Tavel de La France Insoumise, Julie Laernoes et Jean-Claude Raux d'Europe Écologie les Verts.

En Vendée, seule Véronique Besse vote contre

En Vendée, les voyants sont quasiment tous au vert pour dire oui au texte avec quatre votes pour, ceux de Philippe Latombe du Modem, de Béatrice Bellamy d'Horizons, ainsi que de Stéphane Buchou et Pierre Henriet de Renaissance.

Seule la députée divers droite Véronique Besse (4ème circonscription) assure qu'elle ne votera pas le texte. "Ce projet de loi arrive au mauvais moment, estime-t-elle. Les Français sortent de l'épidémie de Covid, ils sont confrontés à la crise énergétique, à une inflation importante, il y a une morosité ambiante, et ils sont fatigués moralement. Nous n'avions pas besoin de cette réforme qui est tombée comme un cheveu sur la soupe et qui est arrivée de manière brutale à l'Assemblée nationale et au Sénat. Sur la forme, ce projet a été mal préparé, il est confus et inaudible. Sur le fond, je trouve qu'il y a peu de prise en compte des femmes avec des carrières hachées, et surtout peu de prise en compte de la pénibilité."

Mounir Belhamiti, député Renaissance de Loire-Atlantique, est l'invité de France Bleu Loire-Océan ce jeudi à 8h15. Un premier vote est prévu à 9h au Sénat puis à 15h à l'Assemblée nationale ce jeudi 16 mars 2023.