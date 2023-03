Réforme des retraites : comment ont voté les sénateurs de Drôme Ardèche ?

Le Sénat, à majorité de droite, a adopté samedi la réforme des retraites par 195 voix contre 112 après dix jours de débats heurtés, au terme d'une nouvelle journée de mobilisation dans les rues. En Drôme Ardèche, une sénatrice a voté contre, deux pour, les deux autres se sont abstenus.

Le vote de nos sénateurs de Drome Ardèche est le suivant :

Bernard Buis, sénateur Renaissance de la Drôme a voté pour ,

, Marie-Pierre Monier, sénatrice socialiste de la Drôme a voté contre ,

, Gilbert Bouchet, sénateur Les Républicains de la Drôme a voté pour ,

, Mathieu Darnaud, sénateur Les Républicains de l'Ardèche s'est abstenu ,

, Anne Ventalon, sénatrice Les Républicains de l'Ardèche s'est abstenu.

Afin d'accélérer des débats, le Ministre du Travail Ardéchois, Olivier Dussopt, avait dégainé vendredi l'arme de l'article 44.3 de la Constitution, une procédure qui permet un vote unique sur l'ensemble du texte sans mettre aux voix les amendements auxquels le gouvernement est défavorable.

Comme seize autres sénateurs et sénatrice LR, le parlementaire de droite Ardéchois Mathieu Darnaud s'est abstenu. Selon lui, ce vote montre son opposition avec la mesure très contestée du report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans : "ce vote a eu une double signification, il montre mon opposition à certaines mesures et permet en même temps de préserver une chance de voir prospérer les mesures que nous avons pu voter, comme la surcote pour toutes les mères de famille, les mesures sur la pénibilité et les carrières longues" explique le sénateur.

Après le Sénat, c'est désormais au tour de la commission mixte paritaire de voter le texte. La commission réunira mercredi sept députés et sept sénateurs et autant de suppléants avec l'objectif de parvenir à un compromis sur les mesures qu'Assemblée et Sénat n'ont pas votées dans les mêmes termes.