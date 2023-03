Réforme des retraites : comment ont voté les sénateurs de la Loire et de la Haute-Loire ?

Sans surprise, le Sénat, à majorité à droite, a adopté ce jeudi matin la réforme des retraites avec 193 voix pour et 114 contre. Les groupes Les Républicains et centriste ont majoritairement voté en faveur de la réforme, joignant leurs voix aux groupes RDPI à majorité Renaissance et Indépendants. Mais 6 sénateurs LR ont néanmoins voté contre, de même que 7 centristes. 19 sénateurs LR se sont abstenus, ainsi que 13 centristes. Retrouvez le détail des vote des sénateurs et sénatrices sur le site de la chambre haute.

Le vote des sénateurs de la Loire

Bernard Bonne et Bernard Fournier (groupe Les Républicains) ont voté pour .

. Jean-Claude Tissot (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain) et Cécile Cukierman (groupe communiste républicain citoyen et écologiste) ont voté contre.

Le vote des sénateurs de Haute-Loire