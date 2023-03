Réforme des retraites : comment vont se dérouler les débats en commission mixte paritaire ce mercredi ?

Alors que les opposants à la réforme des retraites se préparent à une huitième journée de manifestation contre le projet du gouvernement, les parlementaires avancent, ce mercredi, sur l'élaboration d'un texte. Convoqués par le gouvernement, quatorze élus et leurs suppléants se réunissent en commission mixte paritaire ce mercredi matin dès 9h, pour tenter de parvenir à un accord sur la réforme.

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a assuré ce mardi, dans un courrier adressé au président du groupe socialiste Boris Vallaud, que la commission mixte paritaire ne sera pas retransmise en direct. C'était pourtant une demande des socialistes et des Insoumis.

Qui compose la commission mixte paritaire ?

Dans cette commission mixte paritaire, convoquée par la Première ministre, seront présents sept députés et sept sénateurs titulaires, qui seront les seuls à voter. À ces titulaires, il faut ajouter les suppléants, présents pour participer aux débats : eux ne prennent pas part au vote. Le gouvernement, lui, n'est pas représenté.

Comme la composition de la commission relète le poids de chaque groupe au Parlement, le camp présidentiel et la droite y seront largement majoritaires. Dix des quatorze membres titulaires sont favorables à la réforme.

Les représentants de l'Assemblée nationale sont Fadila Khattabi, Stéphanie Rist et Sylvain Maillard (Renaissance), Philippe Vigier (Modem), Olivier Marleix (LR). Thomas Ménagé (RN), Mathilde Panot (LFI). Les représentants du Sénat sont Catherine Deroche, René-Paul Savary, Philippe Mouiller (LR), Élisabeth Doineau (UC), Xavier Iacovelli (Renaissance), Monique Lubin et Corinne Féret (PS).

Comment se déroulent les débats ?

Les débats, traditionnellement à huis clos, ont lieu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, mais hors hémicycle. Dans une des salles du Palais Bourbon, députés et sénateurs vont tenter de s'accorder article par article pour parvenir à un texte commun. Les parlementaires négocient sous la houlette des présidents des commissions des Affaires sociales et des rapporteurs du texte, pour gommer les différences entre les versions adoptées au Sénat et à l'Assemblée.

Les discussions se font dans un contexte particulier : l'Assemblée n'a pas adopté le texte et le Sénat l'a voté en procédure accélérée . Les parlementaires doivent prendre comme base la version des sénateurs. Pendant les discussions, il ne s'agit pas d'ajouter de nouvelles dispositions, ni proposer de nouveaux amendements.

Si la commission mixte paritaire parvient à se mettre d'accord sur un texte, le gouvernement pourra le modifier ou le compléter par la suite. Le texte sera soumis, en cas d'accord, à l'approbation jeudi matin du Sénat puis jeudi après-midi de l'Assemblée nationale, pour une adoption définitive.

Quels points restent en suspens ?

Le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, au coeur de la réforme, ne bougera pas, malgré les tentatives de la gauche. La "surcote" de pension pour les mères de famille partant à l'âge légal de la retraite, votée au Sénat avec l'avis favorable du gouvernement, devrait figurer dans le texte final.

D'autres points restent à régler, pour satisfaire d'autres demandes LR et garantir leur vote jeudi, tout en restant dans l'équilibre financier de la réforme. Les députés Les Républicains (LR), représentés par leur patron Olivier Marleix, vont insister pour que les carrières longues n'aient pas à cotiser plus de 43 ans. Le "CDI senior" pourrait être un sujet important, mais lors des discussions son champ pourrait être restreint et la mesure pourrait même être renvoyée au prochain projet de loi sur le plein emploi.