Réforme des retraites : comment vont voter les députés alsaciens

Au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation en demi-teinte, sénateurs et députés doivent se prononcer une dernière fois ce jeudi sur le projet de réforme des retraites. En Alsace, la grosse question porte évidemment sur les députés LR : Patrick Hetzel, le député de la circonscription de Saverne, a fait savoir qu'il se décidera au dernier moment, après l'ultime passage du texte ce jeudi matin devant le Sénat. Dans le Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger lui est aux abonnés absents : ll ne répond plus au téléphone depuis plusieurs jours.

Des convictions sur le fond, des regrets sur la méthode

Les députés alsaciens du Modem devraient voter le texte, Bruno Fuchs, député de la 6eme circonscription du Haut-Rhin, estime ainsi qu'il est indispensable de réformer le système des retraites même s'il regrette le manque de pédagogie du gouvernement dans ce dossier : "Tout le monde s'est focalisé sur l'âge et on a braqué les électeurs, mais c'est sur le fond que l'on doit voter et j'estime que notre système des retraites n''est pas à l'équilibre."

Enfin il y a ceux pour qui il n'y a pas de surprise. Les deux députés Nupes de Strasbourg, Sandra Regol et Emmanuel Fernandes vont voter contre ce texte qu'ils jugent injuste, tandis que Les députés macronistes voteront pour à l'image de Charles Sitzenstuhl dans le Bas-Rhin ou encore de la haut-rhinoise Brigitte Klinkert : "les débats devant le parlement ont fait évoluer le texte de façon positive, sur les femmes ou sur les carrières longues par exemple, c'est un texte, qui, au contraire, corrige les injustices" explique l'ancienne ministre d'Emmanuel Macron.