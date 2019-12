VIDÉOS - Réforme des retraites : ce qu'il faut retenir des annonces d'Edouard Philippe

Edouard Philippe a dévoilé le projet controversé de réforme des retraites ce mercredi. Le texte précise notamment que le système sera à points et s'appliquera à partir de la génération née en 1975 et après. Il y aura également un "âge d'équilibre" à 64 ans, avec une décote en cas de départ avant.

"Le temps est venu de construire un système universel de retraites". Le Premier ministre a dévoilé mercredi les détails du projet controversé de la réforme des retraites lors d'une septième journée de grève qui engendre toujours de fortes perturbations notamment dans les transports.

Après une ultime réunion la veille à l'Elysée où Emmanuel Macron a reçu ministres et responsables de la majorité pour faire le point, Edouard Philippe s'est exprimé à la mi-journée devant le Conseil économique, social et environnemental pour présenter "l'architecture" de la réforme visant à fondre les 42 régimes de retraite actuels - général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires - en un seul système universel par points.

Système de retraite à points

Édouard Philippe a confirmé la mise en place d’un système de retraite à points, fixé par les partenaires sociaux.

Les partenaires sociaux fixeront la valeur du point "sous le contrôle du Parlement". Le point sera désormais indexé sur les salaires et non plus sur les prix.

Ainsi, les 42 régimes spéciaux seront progressivement supprimés "sans brutalité", a assuré le Premier ministre pour qui "le temps est venu de construire un système universel de retraites".

La réforme s'appliquera aux générations nées en 1975 et après

Les générations nées avant 1975 ne seront pas concernées par ce nouveau système de retraites et elles resteront sur la base des calculs des anciennes règles.

Pour les générations suivantes - nées en 1975 et après -, cette réforme s'appliquera à partir de 2025 : "toute la partie de carrière effectuée jusqu'à 2025 donnera lieu à une retraite calculée sur les anciennes règles" et que "seules les années travaillées à partir de 2025 seront régies par le système universel".

La génération 2004, celle qui aura 18 ans en 2022, sera la première à intégrer le système universel de retraite.

Maintien de l'âge légal de départ à 62 ans mais "un âge d'équilibre" à 64 ans en 2027

L'âge légal de de départ ne sera pas modifié et restera fixé à 62 ans mais les personnes seront tout de même incitées à travailler plus longtemps.

Avant le 1er janvier 2022, les responsables de la nouvelle gouvernance auront à définir le bon système de bonus-malus pour aller vers "l'âge d'équilibre" de 64 ans. Il entrera en vigueur en 2027.

L'âge de départ à un équivalent taux plein sera de 64 ans à partir de 2027. Il sera assorti d'un système de décote/surcote si la retraite est prise avant ou après cet âge-pivot.

Les partenaires sociaux devront définir ce système de bonus/malus.

La pénibilité sera prise en compte dans le départ à la retraite

Les personnes ayant commencé à travailler tôt, "avant 20 ans", pourront partir deux ans avant les autres.

Pour les "métiers usants", il sera possible de partir "deux années plus tôt",

"Le compte pénibilité sera ouvert à la fonction publique", notamment à l’hôpital, et les métiers "usants" pourront partir deux ans avant les autres. Le seuil de travail de nuit sera également abaissé.

Les personnes qui exercent les métiers de policiers, pompiers et militaires conserveront le bénéfice de dérogations d'âge de départ à la retraite.

Une cotisation de solidarité pour les plus riches

Tous les Français auront "le même niveau de cotisation" sur "la totalité des revenus jusqu'à 120.000 euros".

En revanche, au-delà des 120.000 euros annuels des revenus, les plus riches paieront une cotisation de solidarité plus élevée qu'aujourd'hui.

Retraite à taux plein minimum 1.000 euros à partir de 2022

A partir du 1er janvier 2022 sera enclenchée la retraite à taux plein minimum à 1.000 euros nets par mois. Cela s’appliquera pour une carrière complète au SMIC.

Ce minimum de pension sera garanti par la loi à 85% du SMIC dans la durée et évoluera comme celui-ci.

Le "retour à l'équilibre" financier sera confié aux partenaires sociaux

Le "retour à l'équilibre financier" sera confié aux partenaires sociaux, a assuré Edouard Philippe en appelant à "ne pas fuir nos responsabilités en renvoyant au-delà du quinquennat les mesures nécessaires"."Si les partenaires sociaux s'entendent sur une telle trajectoire, le gouvernement la prendra à son compte", a ajouté le Premier ministre, qui a annoncé "dès l'année prochaine" la mise en place d'"une gouvernance" qui "leur confiera les principaux leviers", afin de "prendre des décisions qui seront mises en oeuvre dès le 1er janvier 2022.

Le niveau des pensions des enseignants sera "sanctuarisé"

Le niveau des pensions des enseignants sera "sanctuarisé". Et de préciser : "Nous inscrirons dans la loi la garantie selon laquelle le niveau des retraites des enseignants sera sanctuarisé et comparable au niveau des retraites des fonctions ou des métiers équivalents dans la fonction publique", a-t-il annoncé. "Nous engagerons avant la fin du quinquennat les revalorisations nécessaires pour maintenir le niveau des pensions" des enseignants, "nous le ferons progressivement et nous commencerons dès 2021", a-t-il également assuré.

Dispositions spécifiques pour les aides-soignants, indépendants et professions libérales

Le Premier ministre a promis de "construire des transitions spécifiques pour les artisans, les indépendants, les professions libérales."

La réforme de la CSG et de la cotisation vieillesse sera mise en oeuvre au 1er janvier 2022. "Nous accepterons des modalités douces de convergence vers le régime général". Enfin Édouard Philippe a mentionné le problème des réserves financières de certaines professions : "J'ai parfaitement entendu les craintes des libéraux sur le sujet des réserves. Elles resteront dans les caisses des professions concernées (auxiliaires médicaux, avocats, etc.)."

"Les femmes seront les grandes gagnantes"

"Les femmes seront les grandes gagnantes" de la réforme, a assuré mercredi le Premier ministre. Le nouveau système accordera notamment "des points supplémentaires pour chaque enfant, et ce dès le 1er enfant, et non à partir du 3e comme aujourd'hui", a-t-il expliqué, en précisant que "cette majoration de 5% par enfant sera accordée à la mère, sauf choix contraire des parents".

Et 2% supplémentaires aux familles de trois enfants et plus.

Le texte présenté au Parlement fin février

Le projet de loi de réforme des retraites sera présenté en Conseil des ministres le mercredi 22 janvier.

Le texte sera ensuite présenté au Parlement fin février.