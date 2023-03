Réforme des retraites : découvrez quels députés ont voté les motions de censure contre le gouvernement

Les députés de la France Insoumise et de la Nupes après le rejet de la motion de censure du goupe Liot à l'Assemblée nationale

Il a manqué seulement neuf voix pour que la motion de censure déposée par le groupe Liot (Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires) à l'Assemblée nationale soit adoptée lundi. 278 députés ont voté pour cette motion alors que 287 voix étaient nécessaires pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne, à la suite de son utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. L'autre motion, déposée par le Rassemblement national, n'a réuni que 94 soutiens.

La motion du groupe Liot a fait le plein de voix à gauche, les 149 députés des groupes parlementaires de la Nupes ont voté en sa faveur. Elle a également a su séduire quelques députés de droite (19 sur 61 que compte le groupe LR) et la totalité des 88 députés RN.

Grâce à notre tableau et son moteur de recherche, découvrez comment ont voté les 573 députés de l'Assemblée nationale (quatre postes sont actuellement vacants).

La deuxième motion de censure, déposée par le Rassemblement national, n'a recueilli que 94 voix. Les 88 députés du groupe présidé par Marine Le Pen l'ont votée ainsi que six autres députés. Il s'agit du socialiste Christian Baptiste, trois députés des Républicains : Pierre Cordier, Fabien Di Filippo et Maxime Minot. Deux non-inscrits, Nicolas Dupont-Aignan et Véronique Besse, ont également apporté leur voix.

