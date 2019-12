Réforme des retraites : l'iséroise Monique Limon parmi les "ambassadeurs retraites" de LREM

Grenoble, France

Une rencontre avec les habitants sur le thème des retraites! C'est l'intitulé d'une réunion que tenait mercredi soir la députée LREM Monique Limon à La-Côte-Saint-André (Isère). Une veille de grève contre la réforme des retraites l'initiative pouvait paraître osée voire risquée mais non. "Ça c'est très bien passé, explique la députée de la 7e circonscription de l'Isère, qui ajoute que "50 à 60 personnes" ont participé et que des représentants de la CGT venus manifester à l'entrée ont même finalement, pour certains, mené une table ronde de leur côté dans la même salle.

Expliquer, informer et écouter

Monique Limon fait partie d'une trentaine de parlementaires "ambassadeurs retraites" envoyés par La République en marche pour aider leurs collègues dans le débat et rencontrer le public. Leur rôle n'est pas de convaincre à en croire la députée mais "d'expliquer et d'informer". De "rassurer" aussi dit Monique Limon "parce que franchement j'ai entendu des choses pas possible! J'ai entendu que nous allions supprimer la pénibilité, supprimer la pension de réversion... Donc c'est , un, expliquer ce qu'on veut faire et, deux, effectivement faire remonter les avis du terrain".

Il y aura d'autres réunions avant l'adoption définitive de la réforme

Avec la certitude que ces avis seront écoutés? "C'est en tout cas comme ça que je vois mon travail de parlementaire, dit Monique Limon, et j'explique aussi aux gens qu'après la concertation et la présentation du projet de réforme il y aura la discussion sur le projet de loi au parlement, les amendements...". C'est pour ça que la députée de la Bièvre promet qu'il y aura d'autre réunions sur le sujet dans les communes après l'exposé des grandes lignes de la réforme par le gouvernement.

D'ores et déjà certains points se dégagent dit Monique Limon : "par exemple la pension de réversion et tout un tas de droits familiaux et conjugaux sont encore réservés aux gens mariés. On m'a fait remarquer que ça mérite aujourd'hui un élargissement aux couples pacsés". Un autre exemple : "Comment faire pour ce qu'on veut mettre en place comme les 5% supplémentaires dès le premier enfant aille avec certitude et uniquement à l'amélioration de la retraite des femmes? Aujourd'hui les couples ont le choix de faire moitié-moitié...". Les isérois rencontrés ont aussi, selon Monique Limon, un grand besoin que le calcul de la valeur du point soit "gravé dans le marbre", clair et compréhensible pour ne pas être sujet à des variations "politiques".