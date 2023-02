Réforme des retraites : dix nouvelles manifestations ce 7 février en Drôme et Ardèche

Les syndicats réussiront-ils à grossir les rangs ? C'est leur souhait pour cette troisième journée de protestation contre la réforme des retraites. Dix rassemblements sont organisés. Les mêmes que lors des deux premières journées des 19 et 31 janvier sauf pour Romans-sur-Isère où aucune demande de manifestation n'a été déposée en préfecture.

Dans le détail : début de mobilisation à 10 heures à Privas, 10h30 à Die, 11h à Tournon, 11h30 à Nyons, 14h à Aubenas, Montélimar et au Cheylard, 14h30 à Annonay et Valence, 17h à Lamastre.

ⓘ Publicité

En se basant sur les seuls chiffres des forces de l'ordre, les manifestants en Drôme-Ardèche étaient 25.000 le 19 janvier et au moins 30.000 le 31 janvier .