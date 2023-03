Réforme des retraites : Elisabeth Borne a toute "ma confiance", assure Emmanuel Macron

Alors que le mouvement d'opposition à la réforme des retraites se poursuit, voire se radicalise après l'adoption du texte via l'article 49.3 à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron s'est exprimé ce mercredi dans les journaux de 13h de TF1 et France 2 . "Elisabeth Borne a ma confiance pour conduire cette équipe gouvernementale", a-t-il assuré, confirmant qu'il ne comptait pas changer de Première ministre.

Elisabeth Borne chargée d'"élargir la majorité autant qu'elle le pourra"

Emmanuel Macron a appelé Elisabeth Borne à "bâtir un programme de gouvernement", et souhaite lui confier la tâche "d'élargir la majorité autant qu'elle le pourra". "Je souhaite qu'elle puisse bâtir cette majorité dans les semaines à venir et qu'elle y parvienne", a déclaré le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron la charge également de "de bâtir un programme législatif, un programme de gouvernement (...) pour avoir à la fois moins de textes de loi, des textes plus courts, plus clairs, pour aussi changer les choses pour nos compatriotes de manière plus tangible".

Réengager le dialogue sur les conditions de travail et les carrières

Emmanuel Macron a également dit souhaiter "réengager" et reprendre le dialogue avec les partenaires sociaux pour avancer sur des dossiers comme les conditions de travail. Il a dit entendre "ce besoin de justice" exprimé dans les manifestations.

Selon le chef de l'État, les discussions porteraient notamment sur l'évolution des carrières et la pénibilité. Elles se tiendraient "dans les prochaines semaines" à partir d'une "méthode" définie dans les "trois semaines-un mois", et ne prendrait pas la forme de "grand-messes" mais de discussions concrètes".