Réforme des retraites : Elisabeth Borne appelle les employeurs à "se saisir du sujet de l'emploi des seniors"

Invitée ce samedi matin sur France Inter la Première ministre Elisabeth Borne est revenue sur les détails du projet de réforme des retraites qu'elle a présenté ce mardi . "Mon objectif, c'est que les salariés n'arrivent pas cassés à la retraite", a expliqué la Première ministre qui a notamment évoqué la création "d'un fonds d'un milliard d'euros pour aménager les postes de travail et prévenir la pénibilité". Il s'agit ainsi "d'investir massivement dans la prévention de l'usure professionnelle" en améliorant, par exemple, le compte professionnel de pénibilité dont les critères vont être assouplis.

Dans cette logique de prévention, Elisabeth Borne a mis en avant un "suivi médical renforcé à partir de 45 ans" qui permettra, selon elle de "détecter les signes d'usure professionnelle" et donc d'envisager "un départ anticipé à la retraite". Pour mener à bien ces suivis, "il faudra recruter des médecins du travail et des infirmières". Elisabeth Borne se dit aussi favorable à une "visite médicale vers 60 ans pour ceux qui sont dans des métiers difficiles afin de décider, le cas échéant, un départ [à la retraite] à 62 ans".

Un 'index senior" mais pas de sanctions

Autre mesure prévue au sein de la future réforme des retraites, un "index seniors" qui doit permettre "d'évaluer la politique des entreprises en toute transparence à l'égard des seniors". Pour cela, Elisabeth Borne a insisté ce samedi sur l'importance "du dialogue" et appelé les employeurs à s'emparer du sujet de l'emploi des séniors. "Il y a des enjeux de formation des seniors, des enjeux sur la qualité de vie au travail, sur l'aménagement des parcours professionnels au sein de l'entreprise" a-t-elle précisé.

Cet index "montrera si les entreprises proposent des formations aux seniors, si elles font des ruptures conventionnelles" pour les seniors. Aucune sanction n'est prévue pour l'instant à l'égard des entreprises qui ne joueraient pas le jeu et ne rempliront pas les conditions, sauf si elles ne le publient pas. Elisabeth Borne reconnaît qu'il s'agit d'un "sujet compliqué" : "Il faut voir comment cela peut donner lieu à des sanctions", avance-t-elle, demandant "aux entreprises de se saisir du sujet".

"Les 20% de Français les plus modestes sont ceux auxquels on demande le moins de travailler plus longtemps"

"Je ne peux pas laisser dire que cette réforme pénaliserait les personnes modestes, c'est exactement le contraire", a lancé Elisabeth Borne, répondant aux critiques d'injustice émanant de la gauche au sujet de sa réforme. La Première ministre estime que "les 20% de Français les plus modestes sont ceux auxquels on demande le moins de travailler plus longtemps" et qu'ils seront donc les moins touchés par le report de l'âge de départ à la retraite.

À cela s'ajoute la revalorisation des pensions de retraite qui concernera "les 40% de Français les plus modestes", sachant que "30% de Français les plus modestes auront l'augmentation la plus importante" de leur pension. A contrario, "les 50% de Français les plus aisés auront le plus à décaler l'âge de départ à la retraite", a argumenté la Première ministre.