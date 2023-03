Réforme des retraites : “Emmanuel Macron doit accepter de renoncer” - Patrick Vassort, sociologue caennais

Les manifestations se poursuivent contre la réforme des retraites, désormais validée après usage du 49,3 et rejet des motions de censures déposées contre le gouvernement. Patrick Vassort estime que le gouvernement a fait une faute politique en recourant à ce fameux article de la constitution qui permet de faire passer un texte sans le soumettre aux votes des députés. Pour lui, l'unique issue pour calmer la colère des opposants à la réforme serait un renoncement d’Emmanuel Macron, qui va intervenir ce mercredi dans les journaux de 13 heures de TF1 et France 2.

“Je ne sais pas ce qu'il va pouvoir nous dire parce que la situation est réellement grave. Elle est bloquée. Peut-être cherche-t-il lui aussi une sortie de crise. Mais une sortie de crise par une seule intervention, c'est pas possible parce que Macron n'est pas De Gaulle. La sagesse voudrait qu’il retire cette loi ou qu'il demande en tous les cas que les décrets d'application ne soient pas signés. Mais je ne pense pas que ce soit son objectif et je ne pense pas non plus qu'il soit disposé psychologiquement à le faire”.

Retrouvez ci-dessous l’intégralité de l’interview de Patrick Vassort, sociologue de l’Université de Caen

