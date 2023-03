Réforme des retraites : "Emmanuel Macron est devenu le spectateur de son propre mandat", pour Michaël Darmon

À en croire les réactions des syndicats et des politiques , Emmanuel Macron n'a pas su trouver les mots pour apaiser le contexte social, comme il l'appelle de ses vœux. Trois jours après l'adoption de la réforme des retraites avec le 49.3 et alors que les blocages et les manifestations se poursuivent partout en France, Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi dans une interview diffusée sur TF1 et France 2 .

Une "tentative de clarification" selon Michaël Darmon, éditorialiste politique de France Bleu, qui a livré son analyse de la parole du chef de l'État dans Ma France . Selon lui, il faut retenir deux lignes principales : Emmanuel Macron ne veut pas changer de méthode et il met désormais la pression sur sa Première ministre Elisabeth Borne. "Le président ne veut pas de changement dans l'équilibre gouvernemental mais il admet qu'il est temps de se remettre autour de la table avec les partenaires sociaux, notamment pour parler de la question de l'usure professionnelle", analyse Michaël Darmon.

S'il continue à défendre sa réforme des retraites, malgré l'opinion majoritairement défavorable chez les Français, Emmanuel Macron "a admis et reconnu un échec dans la capacité de l'exécutif à faire partager la nécessité de cette réforme", a retenu l'éditorialiste de France Bleu.

Au sujet de la phrase polémique sur "la foule" et "le peuple" qui n'a pas la légitimité, contrairement aux élus, Michaël Darmon estime que le chef de l'État a rétropédalé. "Il a souhaité clarifier ses propos, expliquant qu'il faisait surtout allusion aux 'petits groupes factieux qui s'en sont pris aux élus'. Il a établi une distinction entre les syndicats qui défilent et dont il respecte le droit à manifester, et les factieux et les factions. Au passage, Emmanuel Macron ne parle plus de 'foule' mais de 'groupes' et de 'factieux'.

"Emmanuel Macron met la pression sur Elisabeth Borne"

Si Emmanuel Macron a réaffirmé sa confiance en Elisabeth Borne, le président lui met la pression en continuant à lui demander "d'élargir la majorité, ce qu'elle n'a pas réussi à faire", explique Michaël Darmon. "Il reconnaît qu'il n'y a pas de coalition possible, pas d'accord de gouvernement possible, donc toute velléité vis-à-vis de la droite est désormais enterrée par le président de la République".

"Non seulement Emmanuel Macron ne regrette rien dans sa méthode, mais en plus il délègue maintenant à Elisabeth Borne le soin d'élargir la majorité, de dépasser les clivages, chose que lui incarnait au début de son arrivée à l'Élysée. C'était la marque de fabrique du macronisme". L'éditorialiste politique estime que le président délègue cette tâche à Elisabeth Borne. "Ce qui fait dire à beaucoup de personnalités qui l'approchent en ce moment, qu'Emmanuel Macron est devenu le spectateur de son propre mandat".