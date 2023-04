Réforme des retraites : est-on en "crise démocratique" ? L'analyse du politologue grenoblois Florent Gougou

Après 11 journées de mobilisation contre la réforme des retraites , les syndicats dénoncent "une grave crise démocratique", ce que dément le gouvernement. "On est clairement dans une situation problématique" estime sur France Bleu Isère le politologue Florent Gougou, professeur à Sciences Po Grenoble.

"Une démocratie libérale repose sur deux piliers : le pilier démocratique (la souveraineté du peuple) et le pilier libéral (le respect des droits et libertés fondamentales). Sur le premier pilier, on est clairement dans une situation de rejet massif de la réforme dans l'opinion et donc de ce point de vue là, c'est une situation problématique et qui montre l'incapacité du pouvoir à prendre des décisions politiques qui semblent légitimes" analyse Florent Gougou.

"Emmanuel Macron gouverne comme en 2017"

"Emmanuel Macron n'a pas une pratique plus verticale du pouvoir que ses prédécesseurs. Simplement, sa majorité relative à l'Assemblée devrait l'engager à dialoguer davantage et il en paraît aujourd'hui incapable" estime le politologue. "Il gouverne comme en 2017, comme s'il avait toujours une majorité absolue à l'Assemblée."

L'issue de la crise actuelle dépend désormais en grande partie de l'avis du Conseil constitutionnel. Il doit se prononcer le 14 avril prochain. "Ce qui est certain, c'est que cette décision va être décisive dans le développement ou la possible fin du mouvement pour deux raisons. La première, c'est une possible censure totale ou partielle du projet de loi et la deuxième concerne une autre saisine du Conseil constitutionnel, sur une demande de référendum d'initiative partagé", rappelle Florent Gougou. "Si le conseil valide cette demande, cela obligera à retourner possiblement devant le peuple, ce qui peut être la meilleure manière de revenir à l'expression de la souveraineté populaire".