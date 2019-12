Réforme des retraites, "On n'est pas loin du naufrage social" selon le sénateur LR, Christophe Priou

Loire-Atlantique, France

"On est pas loin du naufrage social" estime Christophe Priou, le sénateur LR de Loire-Atlantique. Pour l'élu Les Républicains, le premier ministre a fait des "avancées conséquentes" sur le statut des femmes, "ce qui n'était pas pris en compte dans la première mouture". Pour Christophe Priou, "le gouvernement se rend compte aujourd'hui, qu'il y a des syndicats qui sont des relais essentiels, il y a l'Assemblée Nationale et le Sénat, et je pense qu'on aurait gagné du temps et sans doute de la crédibilité en commençant par là".