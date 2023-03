Réforme des retraites et 49.3 : comment réagissent nos élus locaux

Le gouvernement a activé, jeudi 16 mars, l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer, sans vote à l'Assemblée nationale, le texte de la réforme des retraites. France Bleu Normandie a depuis interrogé différents élus locaux sur leur réaction.

Kévin Mauviaux, député Rassemblement national de l'Eure

"Dans l'ADN du Rassemblement national et dans notre programme, il était clairement écrit et prévu que, pour des réformes sociétales aussi clivantes et aussi graves, on aurait recours au référendum. Nous nous aurions proposé cette réforme par référendum pour éviter tout ce qu'il se passe aujourd'hui. Ceci étant, de toute façon, on n'aurait même pas du tout fait cette réforme injuste et injustifiée.

Depuis le début de cette législature on a eu pour seule boussole de regarder ce qui va dans le sens des français. Voyez, on a déjà voté des motions de censure de la NUPES, par exemple, parce qu'on pense aux français, et faire tomber le gouvernement est dans leur intérêt. Les français sont d'ailleurs reconnaissants de voir qu'il y a au moins un parti qui vote pour eux et pas pour ses intérêts."

Marie-Agnès Poussier-Winsback, députée Horizons de la Seine-Maritime

"Le 49.3 est un outil que l'on ne sort jamais par plaisir, tout comme une réforme des retraites. On ne la fait pas par plaisir. On a travaillé dessus depuis des mois parce que sans ça, notre système par répartition va mourir, ou il faudra baisser les retraites. On n'est mauvais joueurs, ce n'est pas un jeu. On essaye juste d'être responsables et de trouver des solutions pour l'avenir, et elles sont compliquées. Maintenant, j'entends les questions de déficit démocratique, cela nous interroge tous, mais nous ne sommes pas les premiers à utiliser le 49.3, on le découvre pas. J'espérais moi qu'il n'y ait pas de 49.3, et évidemment que c'est un échec de l'utiliser. Maintenant, lundi, il y aura une motion de censure. Si vraiment on considère que ce texte ne doit pas passer et que le gouvernement doit basculer, lundi il y aura la possibilité de le faire pour les parlementaires."

Philippe Brun, député socialiste de l'Eure

"Le sujet c'est ce force de force antidémocratique qui vient clore un triste chapitre pour nos institutions. Il y a une majorité de députés défavorables à cette réforme et jamais on n'aura pu voter. Au Sénat, il y a fallu un article pour accélérer les débats pour pouvoir voter... C'est un coup de force unique ! Nous déposons donc une motion de censure avec les LIOT, avec les LR, pour faire tomber ce gouvernement. Nous mettrons tous les moyens constitutionnels en œuvre pour faire échec à cette réforme injuste et brutale."

Sébastien Jumel, député communiste de la Seine-Maritime

"Le gouvernement, encore, est sourd à l'opposition du peuple français. Il a répété toute la semaine qu'il allait aller au vote en bombant le tose, force est de constater qu'il n'a pas de majorité dans le pays ou même à l'Assemblée. Ils ont donc utilisé un acte brutal, privant tous les députés de leur capacité de vote. Ce gouvernement s'est assis sur la démocratie. C'est le signal supplémentaire d'un président qui se comporte comme un enfant gâté, qui est capricieux. Il choisit le chaos et joue ave la République. Il méprise les français à chaque fois qu'il en a l'occasion."

Alma Dufour, députée insoumise de la Seine-Maritime

"C'est une journée dont la 5e République aura du mal à se remettre. C'est le 100e 49.3 depuis le début de ce régime, le 11e de ce gouvernement. La Première ministre explique d'ailleurs qu'ils procèdent comme ça car ils allaient perdre de quelques voix. C'est scandaleux. Ils n'acceptent absolument pas la démocratie. Quand on ne veut pas voter leurs réformes, c'est 49.3. C'est inacceptable." (sur Twitter)

Hervé Morin, président centriste de la région Normandie

"Tout cela pour ça. Quelque soit l'issue, cette réforme est un double échec. On aura épuisé le pays avec une réforme qui ne consolide pas le système de retraite, car ne fera que cinq milliards d'économies sur près de 350 milliards de dépenses, et on n'aura pas été capables de parler au français." (sur Twitter)

Nicolas Mayer-Rossignol, maire socialiste de Rouen

"Syndicats, salariés ? Méprisés. Parlementaires ? Humiliés. Démocratie ? Abîmée. Quel piteux échec. Les Françaises et les Français s'en souviendront." (sur Twitter)