Réforme des retraites et recours au 49.3 : les réactions dans la Somme

Sous les huées des oppositions, Elisabeth Borne a engagé ce jeudi à l'Assemblée nationale la responsabilité de son gouvernement sur la réforme très contestée des retraites par le biais de l'article 49.3 de la Constitution, qui permet une adoption du texte sans vote, mais expose à une motion de censure.

ⓘ Publicité

"La lutte continue" - Jean-Jacques Leleu, Force Ouvrière 80

"Au bout du bout, même les députés ont écouté les syndicats et ne veulent pas de cette contre-réforme des retraites, réagit Jean-Jacques Leleu, secrétaire départemental de Force Ouvrière dans la Somme, sur France Bleu Picardie. Mais enfin, grâce à l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, on n'a pas lutté pendant trois mois pour rien. Même si le 49.3 est bien entendu dans la constitution, on est quand même arrivé quelque part, je ne vais pas vous dire à une victoire, mais à ce que l'Assemblée Nationale ne vote pas ce texte. La lutte continue, je pense que malheureusement cela va contraindre beaucoup de monde à radicaliser nos positions".

Pour le député Rassemblement National Jean-Philippe Tanguy espère lui que les députés Les Républicains qui ne voulaient pas voter ce texte voteront la motion de censure. "Voter la motion de censure, c'est le seul moyen de bloquer la réforme. Ce sera un échec du gouvernement si on bloque le texte avec la motion de censure, sinon ce sera juste un échec symbolique. Or le problème n'est pas de savoir si le gouvernement subit un échec symbolique, c'est de savoir si on protège les Français, et en particulier ceux qui travaillent dur, de deux ans de travail en plus."

Au Sénat, deux pour, un contre

Ce jeudi matin, c'est d'abord au palais du Luxembourg que le vote a eu lieu. Et il n'y a pas eu de surprise du côté des sénateurs de la Somme. Comme en première lecture, Stéphane Demilly (UDI) a voté en faveur du texte. "J'ai beaucoup écouté, beaucoup réfléchi. J'ai décidé de voter pour car il faut du courage pour préserver un système par répartition auquel nous sommes tous attachés." explique-t-il.

Laurent Somon (LR) a lui aussi confirmé son vote en faveur de la réforme des retraites. "Dans la mesure où ce qui a été modifié par le Sénat, et notamment l'extension pour les carrières longues a été retenu dans le compromis de la commission mixte paritaire, je n'avais pas de raison de changer."

Sans surprise non plus, le socialiste Rémi Cardon s'est opposé à la réforme et se dit "déçu du vote du Sénat", tout en remarquant qu'il y a eu "plus de votes contre et plus d'abstentions que lors du vote de samedi en première lecture. Cela veut dire qu'il y a eu une prise de conscience."